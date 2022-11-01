«دايموند موتورز» ترفع أسعار سيارات «ميتسوبيشي أتراج وميراج»

أخطرت شركة «دايموند موتورز»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «ميتسوبيشي» في مصر، شبكة موزعيها المعتمدين، بزيادة أسعار سيارات ميتسوبيشي أتراج وميراج بقيمة بلغت 10 آلاف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

أسعار ميتسوبيشي أتراج

الفئة السعر القديم السعر الجديد Highline 340 350 القيمة بألاف جنيه

وتنتمي «أتراج» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك مكون من 3 أسطوانات، سعة 1.2 لتر، بقوة 76 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 100 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أتوماتيكي 6 سرعات “CVT “.

أسعار ميتسوبيشي ميراج

الفئة السعر القديم السعر الجديد Highline 355 365 القيمة بألاف جنيه

وتنتمي «ميراج» لفئة السيارات الهاتشباك، مزودة بمحرك مكون من 3 أسطوانات، سعة 1200 سي سي، ينتج قوة 76 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 100 نيوتن/ متر.