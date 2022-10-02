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«دايموند موتورز» ترفع أسعار سيارات «ميتسوبيشي ميراج وأتراج» بنحو 20 ألف جنيه

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تقدم طرازات «ميراج» بسعر 355 ألف جنيه

«دايموند موتورز» ترفع أسعار سيارات «ميتسوبيشي ميراج وأتراج» بنحو 20 ألف جنيه
أحمد عوض

أحمد عوض

3:22 م, الأحد, 2 أكتوبر 22

أرسلت شركة «دايموند موتورز»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «ميتسوبيشي» في مصر، لشبكة موزعيها المعتمدين، اليوم، القائمة السعرية الجديدة التى تضمنت زيادات جديدة في أسعار سيارات ميتسوبيشي «ميراج، وأتراج» بقيمة بلغت 20 ألف جنيه لمختلف فئاتها المطروحة داخل السوق المحلية، خلال أكتوبر الحالى.

أسعار ميتسوبيشي أتراج

الفئةالسعر القديمالسعر الجديد
Highline320340
القيمة بألاف جنيه

وتنتمي «أتراج» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك مكون من 3 أسطوانات، سعة 1.2 لتر، بقوة 76 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 100 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أتوماتيكي 6 سرعات “CVT “.

أسعار ميتسوبيشي ميراج

الفئةالسعر القديمالسعر الجديد
Highline355355
القيمة بألاف جنيه

وتنتمي «ميراج» لفئة السيارات الهاتشباك، مزودة بمحرك مكون من 3 أسطوانات، سعة 1200 سي سي، ينتج قوة 76 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 100 نيوتن/ متر.

أحمد عوض

أحمد عوض

3:22 م, الأحد, 2 أكتوبر 22