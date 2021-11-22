«دايموند موتورز» ترفع أسعار سيارات «ميتسوبيشي إكليبس كروس».. تعرف على التفاصيل

لتباع للمستهلك بأسعار تبدأ من 430 إلى 555 ألف جنيه

أرسلت شركة «دايموند موتورز»، الوكيل الحصري للعلامة اليابانية «ميتسوبيشي» في مصر،- لشبكة موزعيها المعتمدين- القائمة السعرية الجديدة التى تضمنت زيادات في أسعار سيارات «ميتسوبيشي إكليبس كروس» بقيمة بلغت 5 آلاف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية خلال نوفمبر الحالى.

بحسب القائمة السعرية الصادرة عن «ميتسوبيشي»، ارتفعت أسعار طرازات «إكليبس كروس» الفئة الأولى «Insport» إلى 430 ألف جنيه، مقارنة بنحو 425 ألفًا سابقًا.

وصعدت أسعار طرازات «ميتسوبيشي إكليبس كروس» الفئة الثانية ««Inspire» إلى 465 ألف جنيه، بدلًا من 460 ألفًا.

وقفزت أسعار سيارات «إكليبس كروس» الفئة الثالثة «Instyle» إلى 505 ألف جنيه، بدلًا من 500 ألفًا.

وارتفع سعر سيارات «إكليبس كروس» الفئة الرابعة «Infinity» إلى 555 ألف جنيه، مقابل 550 ألفًا.

ينتمي طراز «إكليبس كروس» لفئة السيارات الرياضية «متعدة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيبو، ينتج قوة 150 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثماني السرعات “أوتوماتيك”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «ميتسوبيشي»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتي 100 كم/ ساعة، في غضون 8.6 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.