«دايموند موتورز» تخفض أسعار سيارات ميتسوبيشي إكليبس 40 ألف جنيه

تراجعت أسعار الفئة الأولى إلى 380 ألف جنيه، بدلًا من 410 آلاف سابقا

قررت شركة دايموند موتورز وكيل العلامة اليابانية ميتسوبيشي في مصر، تخفيض أسعار سيارات ميتسوبيشي إكليبس بقيمة تتراوح بين 30 إلى 40 ألف جنيه لمختلف الفئات خلال يناير الحالي.

تراجعت أسعار طرازات “اكليبس” الفئة الأولى إلى 380 ألف جنيه، بدلًا من 410 آلاف.

وانخفضت أسعار سيارات “اكليبس” الفئة الثانية إلى 410 آلاف جنيه، مقارنة بنحو 450 ألفا.

وهبطت أسعار طرازات ميتسوبيشي اكليبس الفئة الثالثة إلى 440 ألف جنيه، مقابل 480 ألفا.

وقدرت أسعار “اكليبس” الفئة الرابعة بنحو 475 ألف جنيه، بدلا من 515 ألفا.

وحددت أسعار “اكليبس” الفئة الخامسة بقيمة 510 آلاف جنيه، مقارنة بنحو 545 ألفا.

وينتمى طراز ميتسوبيشي اكليبس لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، المزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تربو، ليولد قوة 150 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، بناقل حركة ثمانى السرعات أوتوماتيك.

وتعتمد على منظومة الجرّ الأمامى، والتى تمكنها التسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ ساعة فى غضون 9.3 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود بنحو 6.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.