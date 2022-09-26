«دايموند موتورز» تخطر موزعيها بزيادة أسعار «ميتسوبيشي إكسباندر» بنحو 51 ألف جنيه

أخطرت شركة «دايموند موتورز»، الوكيل المحلي للعلامة اليابانية «ميتسوبيشي» في مصر، شبكة موزعيها المعتمدين، اليوم، بزيادة أسعار سيارات ميتسوبيشي إكسباندر بقيمة بلغت 51 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية خلال سبتمبر الحالي.

وصعدت أسعار طرازات ميتسوبيشي إكسباندر الفئة الأولى «Midline» إلى 480 ألف جنيه، مقابل 429 ألفا سابقًا.

وقفزت أسعار سيارات «إكسباندر» الفئة الثانية «H/L» إلى 505 آلاف جنيه، بدلًا من 454 ألفا.

ينتمي طراز «إكسباندر» لفئة السيارات متعددة الأغراض «MPV» – ذات السبع مقاعد- مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، بقوة 104 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات أتوماتيك.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «ميتسوبيشي»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 13.8 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.