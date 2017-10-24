دايموند موتورز تحرك أسعار ميتسوبيشي بين 10 و50 ألف جنيه

أحمد عوض
أعلنت شركة دايموند موتورز- الوكيل الحصري لميتسوبيشي، عن أحدث قائمة سعرية لطرازاتها خلال أكتوبر الحالى؛ أذ ارتفعت بمقدار يتراوح ما بين 10 و50 ألف جنيه بمختلف فئاتها.
و صعدت أسعار السيارة ميتسوبيشي لانسر فئة A/T F35، إلى 264 ألف و900 جنيه بدلاً من 249 ألف و900، ووصلت أسعار ميتسوبيشي ﻷنسر فئة A/T F/O F36، إلى 274 ألف و900 مقابل 264 ألف و900، كما بلغت أسعار ميتسوبيشي لانسر فئة A/T H/L F61،نحو 279 ألف و900، مقارنة بـ 269 ألف و900.
وارتفعت أسعار ميتسوبيشي لانسر فئة A/T H/L Sport F37، إلى 285 ألف جنيه بدلاً من 274 ألف و900، وسجلت أسعار ميتسوبيشى ﻷنسر فئة A/T H/L SPORT J62، نحو 296 ألف و900 مقابل 284 ألف و900.
وقفزت أسعار ميتسوبيشي باجيرو فئة A/T 3.8، بمقدار 50 ألف جنيه، لتصل إلى مليونا و650 ألف، بدلاً من مليونا و600.
ويوضح الجدول التالي، أحدث قائمة سعرية لطرازات ميتسوبيشي:
العلامة التجارية
الطراز
الفئة
أسعار سبتمبر
أسعار أكتوبر
مقدار التغير
ميتسوبيشي
لانسر EX
A/T F35
249.900
264.900
15.000
A/T F/O F36
264.900
274.900
10.000
A/T H/L F61
269.900
279.900
10.000
A/T H/L Sport F37
274.900
285.000
10.100
A/T H/L SPORT J62
284.900
296.900
12.000
باجيرو
A/T T/L 3.8
1.600.000
1.650.000
50.000
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