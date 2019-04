دايموند موتورز تحرك أسعار ميتسوبيشي بين 10 و50 ألف جنيه

أحمد عوضأعلنت شركة دايموند موتورز- الوكيل الحصري لميتسوبيشي، عن أحدث قائمة سعرية لطرازاتها خلال أكتوبر الحالى؛ أذ ارتفعت بمقدار يتراوح ما بين 10 و50 ألف جنيه بمختلف فئاتها.و صعدت أسعار السيارة ميتسوبيشي لانسر فئة A/T F35، إلى 264 ألف و900 جنيه بدلاً من 249 ألف و900، ووصلت أسعار

و صعدت أسعار السيارة ميتسوبيشي لانسر فئة A/T F35، إلى 264 ألف و900 جنيه بدلاً من 249 ألف و900، ووصلت أسعار ميتسوبيشي ﻷنسر فئة A/T F/O F36، إلى 274 ألف و900 مقابل 264 ألف و900، كما بلغت أسعار ميتسوبيشي لانسر فئة A/T H/L F61،نحو 279 ألف و900، مقارنة بـ 269 ألف و900.

وارتفعت أسعار ميتسوبيشي لانسر فئة A/T H/L Sport F37، إلى 285 ألف جنيه بدلاً من 274 ألف و900، وسجلت أسعار ميتسوبيشى ﻷنسر فئة A/T H/L SPORT J62، نحو 296 ألف و900 مقابل 284 ألف و900.

وقفزت أسعار ميتسوبيشي باجيرو فئة A/T 3.8، بمقدار 50 ألف جنيه، لتصل إلى مليونا و650 ألف، بدلاً من مليونا و600.

ويوضح الجدول التالي، أحدث قائمة سعرية لطرازات ميتسوبيشي:





العلامة التجارية الطراز الفئة أسعار سبتمبر أسعار أكتوبر مقدار التغير ميتسوبيشي لانسر EX A/T F35 249.900 264.900 15.000 A/T F/O F36 264.900 274.900 10.000 A/T H/L F61 269.900 279.900 10.000 A/T H/L Sport F37 274.900 285.000 10.100 A/T H/L SPORT J62 284.900 296.900 12.000 باجيرو A/T T/L 3.8 1.600.000 1.650.000 50.000



