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دايموند موتورز تحرك أسعار ميتسوبيشي بين 10 و50 ألف جنيه

أحمد عوضأعلنت شركة دايموند موتورز- الوكيل الحصري لميتسوبيشي، عن أحدث قائمة سعرية لطرازاتها خلال أكتوبر الحالى؛ أذ ارتفعت  بمقدار يتراوح ما بين 10 و50 ألف جنيه بمختلف فئاتها.و صعدت أسعار السيارة ميتسوبيشي لانسر فئة A/T  F35، إلى 264 ألف و900  جنيه بدلاً من 249 ألف و900، ووصلت أسعار
24 أكتوبر، 2017 24 أكتوبر، 2017

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أحمد عوض

أعلنت شركة دايموند موتورز- الوكيل الحصري لميتسوبيشي، عن أحدث قائمة سعرية لطرازاتها خلال أكتوبر الحالى؛ أذ ارتفعت  بمقدار يتراوح ما بين 10 و50 ألف جنيه بمختلف فئاتها.

و صعدت أسعار السيارة ميتسوبيشي لانسر فئة A/T  F35، إلى 264 ألف و900  جنيه بدلاً من 249 ألف و900، ووصلت أسعار ميتسوبيشي ﻷنسر فئة A/T F/O F36، إلى 274 ألف و900 مقابل 264 ألف و900، كما بلغت أسعار ميتسوبيشي لانسر فئة A/T H/L F61،نحو 279 ألف و900، مقارنة بـ 269 ألف و900.

وارتفعت أسعار ميتسوبيشي لانسر فئة A/T H/L Sport F37، إلى 285 ألف جنيه بدلاً من 274 ألف و900، وسجلت أسعار ميتسوبيشى ﻷنسر فئة A/T H/L SPORT J62، نحو 296 ألف و900 مقابل 284 ألف و900.

وقفزت أسعار ميتسوبيشي باجيرو فئة A/T 3.8، بمقدار 50 ألف جنيه، لتصل إلى مليونا و650 ألف، بدلاً من مليونا و600.

ويوضح الجدول التالي، أحدث قائمة سعرية لطرازات ميتسوبيشي:

العلامة التجارية

الطراز

الفئة

أسعار سبتمبر

أسعار أكتوبر

مقدار التغير

ميتسوبيشي

لانسر EX

A/T  F35

249.900

264.900

15.000

A/T F/O F36

264.900

274.900

10.000

A/T H/L F61

269.900

279.900

10.000

A/T H/L Sport F37

274.900

285.000

10.100

A/T H/L SPORT J62

284.900

296.900

12.000

باجيرو

A/T T/L 3.8

1.600.000

1.650.000

50.000


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