«دايما عامر ولام شمسية».. مسلسلات تناقش قضايا التعليم في دراما رمضان 2022

محمود قاسم : نريد أن نتعلم من المسلسلات أن خراب التعليم سيؤدي لفساد حقيقي

لأول مرة في الدراما الرمضانية هذا العام يتم تسليط الضوء على شخصية المدرس بقوة في أكثر من عمل درامي ، حيث يقدم مسلسل دايما عامر للفنان مصطفى شعبان إخراج مجدي الهواري شخصية المدرس ويجسد شعبان دور مشرف اجتماعي في إحدى المدارس للمؤلف أحمد عبد الفتاح.

كما يقدم مسلسل لام شمسية أيضا الذي تقوم ببطولته منى زكي قضايا التعليم وتجسد الفنانة والإعلامية إسعاد يونس شخصية مديرة مدرسة في العمل ، ويمثل عودة لها للتمثيل بعد تجربتها الأخيرة في فيلم 200 جنيه.

محمود قاسم : نريد أن نتعلم من المسلسلات أن خراب التعليم سيؤدي لفساد حقيقي

أوضح الناقد الفني محمود قاسم أننا نتمنى أن تركز معظم المسلسلات التليفزيونية على قضية التعليم وليس مسلسين أو ثلاثة فقط ، حتى يشعر المسؤولون بأهمية القضية وحساسيتها الشديدة ويشعر الأهالي أيضا بأن ما فعلته تصرفاتهم بمساعدة أبنائهم على الغش في الامتحانات أحدث خللا حقيقيا في التعليم ببلادنا .

وأضاف أننا نريد أن نتعلم من المسلسلات أن خراب التعليم سيؤدي لفساد حقيقي ، ويجب تسليط الأضواء في الدراما التليفزيونية على هذه القضية المهمة والحساسة ونشكر كل مؤلف اهتم بتقديم هذه القضية في موسم رمضان القادم 2022.

وأشار قاسم إلى أنه منذ 10 سنوات الطالب الذي كان بالثانوية العامة أصبح طبيبا كبيرا وبدأ يجرب في المرضى ويحدث لهم أضرارا صحية وذلك ظهر الفترة الأخيرة لكثير من الشخصيات في المجتمع ، ويرجع ذلك بسبب تحقيق النجاح في التعليم بالغش والفساد.

قدري الحجار : تقديم أعمال درامية في شهر رمضان تناقش قضية التعليم يمثل اللعب في المضمون

وقال الناقد الفني قدري الحجار ‘ن قضية التعليم تعتبر هي محور اهتمام المجتمع المصري حاليا ، إضافة إلى أن القائمين على التعليم في بلادنا حاليا لا يطورون منه لأنهم يملكون خبرة في تطويره تكنولوجيا وليس تطور المناهج التعليمية.

لذلك فتقديم أعمال فنية درامية في شهر رمضان تتعلق وتناقض قضية التعليم في قالب اجتماعي يمثل اللعب في المضمون في الدراما ، لأن الجميع أصبح مهتما بدرجة كبيرة بهذه القضية تحديدا .

ويشير الحجار إلى أنه لا يخلو بيت مصري من وجود طالب فيه ، لذلك تركيز الدراما هذه الفترة على قضية التعليم الحساسة شىء مميز للغاية ، فحينما قدمت مسرحية مدرسة المشاغبين منذ سنين طويلة حققت نجاحا جماهيريا لأنها لعب في المضمون برغم تقديمها في إطار كوميدي فني وليس جادا لكنها لفتت الجمهور لأهمية الموضوع التي تحدثت عنه .

نادر عدلي : تقديمها في عمل فني ثقافي في شهر رمضان شىء جيد والأهم إلمام الكاتب بأبعادها

وعلق الناقد الفني نادر عدلي فقال : قضية التعليم أصبحت من أهم القضايا التي تشغل المصريين منذ فترة ، ويتم مناقشتها في البرلمان المصري منذ شهرين .

وتابع أن تقديمها في عمل فني ثقافي في شهر رمضان شىء جيد ، لكن الأهم كيف سيتم تقديمها للمشاهدين من ناحية أبعادها وكل ما يتعلق بها من جوانب سلبية وإيجابية.

وأوضح عدلي قائلا: ليس المهم أن نقدم قضايا مهمة للجمهور في الدراما دون أن يكون الكاتب ملما بأبعاد هذه القضايا بشكل جيد ، ولا تقدم بشكل فاتنازي أو كوميدي لأن هناك قضايا لا تحتمل الضحك أو الكوميديا مثل التعليم وغيرها .

وتمنى أيضا أن تقدم مسلسلات دايما عامر ولام شمسية في شهر رمضان هذه القضايا بشكل جاد لأنها بالفعل أصبحت قضية حساسة لدى المواطن المصري.