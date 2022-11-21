«دايس للملابس» تقفز بسقف المبيعات إلى 557 مليون جنيه في 3 أشهر

أظهرت أحدث نتائج أعمال لشركة دايس للملابس الجاهزة، ارتفاع مبيعاتها إلى 557.3 مليون جنيه، خلال الربع الثالث المنتهي سبتمبر الماضى، مقارنة بمبيعات بلغت 447.1 مليون خلال الفترة المقارنة من 2021.

وكشفت نتائج دايس للملابس في إفصاح مرسل للبورصة المصرية الإثنين، ارتفاع تكاليف النشاط إلى 428 مليون جنيه خلال الربع الثالث، مقارنة بتكاليف بلغت بلغت 369.6 مليون خلال الفترة المقارنة من 2021.

كما ارتفع صافى أرباح الشركة إلى 39.6 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها، مقارنة بصافى ربح بلغ 13.1 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 20121.

وارتفع نصيب السهم من الأرباح إلى 0.05 جنيه خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2022، مقارنة بنصيب بلغ 0.02 جنيه للسهم خلال الفترة المقارنة من العام السابق.

دايس للملابس تسجل مبيعات بقيمة 1.4 مليار جنيه في 9 أشهر

دايس للملابس

كما كشفت النتائج ارتفاع مبيعات الشركة إلى 1.4 مليار جنيه، خلال التسعة أشهر من يناير إلى سبتمبر الماضى، مقارنة بمبيعات 1.1 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

وارتفعت تكاليف المبيعات إلى 1.1 مليار جنيه خلال التسعة أشهر، مقارنة بتكاليف بلغت 917.6 مليون خلال الفترة المقارنة من العام الماضي 2021.

كما ارتفع صافى الربح إلى 84.9 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها، مقارنة بصافى ربح بلغ 19 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 20121.

وتضاعف نصيب السهم من الأرباح إلى 0.11 جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2022، مقارنة بنصيب بلغ 0.04 جنيه للسهم خلال الفترة المقارنة من العام السابق.

وتحوَّل أداء الشركة إلى الربحية بقيمة 34 مليون جنيه، خلال العام الماضي 2021، مقارنة بخسائر بلغت 54.7 مليون جنيه خلال العام المالي السابق 2020.

وارتفعت مبيعات الشركة المجمعة إلى 1.59 مليار جنيه، خلال العام الماضى 2021، مقارنة بمبيعات بلغت 1.23 مليار جنيه خلال العام المالي السابق 2020.

تغطية اكتتاب زيادة رأسمال الشركة بنسبة 95% يوليو الماضى

ناجى توما دايس للملابس الجاهزة

ورفعت الشركة رأسمالها المصدر من 106 ملايين إلى 371 مليون جنيه، بزيادة ضخمة قدرها 265 مليون جنيه عبر اكتتاب قدامي المساهمين في 25 يوليو الماضى.

وأظهرت نتيجة الاكتتاب المنشورة على شاشة البورصة آنذاك ، بلوغ عدد الأسهم المكتتب فيها حوالي 1.2 مليار سهم تعادل 94.8% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب، والبالغة 1.32 مليار سهم.

كما أظهرت النتيجة تبقِّي 5.2% من الأسهم دون تغطية، وقالت الشركة إنها لن تفتح مرحلة ثانية للاكتتاب، وستكتفى بما جرى الاكتتاب فيه من أسهم.

ووافق مساهمو الشركة، فى 13 فبراير الماضي، على دراسة جدوى زيادة رأس المال المصدر، والشروع في إجراءات اكتتاب زيادة رأس المال، وفقًا لإفصاح مرسل للبورصة آنذاك.

تأسست دايس عام 1997، وأُدرجت فى البورصة المصرية منذ يوليو 2008، وتعمل الشركة فى قطاع السلع الاستهلاكية المعمّرة وقطاع الملابس، وتركز على المنسوجات، ويقع مقر الشركة بمحافظة القاهرة، ولديها مصنع بمدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية.

ويتوزع هيكل ملكيتها بين الأخوين ماجد سمير توما توماس، وناجي سمير توما توماس، إضافة إلى مساهمات أخرى لأفراد ومؤسسات.