دايس للملابس تفصح عن استخدامات حصيلة اكتتاب زيادة رأس المال

رجب عز الدين قالت شركة دايس للملابس الجاهزة إنها استخدمت حصيلة اكتتاب زيادة رأس المال فى سداد الرصيد الدائن والمَبالغ المستحقة لمساهمى الشركة. جاء ذلك فى بيان إفصاحى قدمته الشركة للبورصة المصرية، اليوم الخميس؛ لشرح أوجه استخدام متحصلات اكتتاب زيادة…

رجب عز الدين





قالت شركة دايس للملابس الجاهزة إنها استخدمت حصيلة اكتتاب زيادة رأس المال فى سداد الرصيد الدائن والمَبالغ المستحقة لمساهمى الشركة.

جاء ذلك فى بيان إفصاحى قدمته الشركة للبورصة المصرية، اليوم الخميس؛ لشرح أوجه استخدام متحصلات اكتتاب زيادة رأس المال المنفذة فى أغسطس 2017 بقيمة 25 مليون جنيه.

وقالت الشركة إن الرصيد الدائن ناتج عن شراء 499 ألف سهم من رأسمال شركة ماستر لاين للصناعات النسيجية بقيمة 24.9 مليون جنيه.

ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية فى 22 أبريل الحالى على إضافة نشاط وتجهيز الأقمشة والغزول بمختلف أنواعها إلى أغراض الشركة.

وتحولت الشركة إلى الربح فى 2017 لتسجل 178.4 مليون جنيه، مقابل خسائر 137.6 مليون جنيه في 2016.

وتأسست الشركة عام 1997 وتعمل فى مجال صناعة الملابس الجاهزة باختلاف أنواعها واستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج والماكينات والمعدات وقطع الغيار والتصدير للأسواق الخارجية من منتجات الشركة وإنتاج أقمشة التريكو، والاستيراد والتصدير وإنتاج أقمشة التريكو الدائرى المصنعة من البوليستر وفسكوز وقطن وقطن مخلوط وكافة المنتجات الأخرى من غزول مختلفة، إضافة إلى التطريز والطباعة.