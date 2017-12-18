دايس للملابس تعقد اتفاقا مبدئيا للتصدير إلى السوق الأمريكية

رجب عزالدين: قالت شركة دايس للملابس الجاهزة إنها اتفقت مع شركة ليفى شتراوس وشركاه ( Levi's) لتصدير ملابس الأطفال إلى السوق الأمريكى خلال عام 2018. وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن هذا الاتفاق سيؤثر بشكل ايجابى على مبيعات الشركة…

رجب عزالدين:

قالت شركة دايس للملابس الجاهزة إنها اتفقت مع شركة ليفى شتراوس وشركاه ( Levi’s) لتصدير ملابس الأطفال إلى السوق الأمريكى خلال عام 2018.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن هذا الاتفاق سيؤثر بشكل ايجابى على مبيعات الشركة بزيادة تقدر بنحو 10.8 مليون دولار تقريبا.

ونوهت الشركة إن طبيعة الصناعة تقوم على أوامر توريد منتجات للشركة وأن من حق العملاء إلغاء أوامر الشراء المستقبلية دون ترتيب أى غرامات على هؤلاء العملاء.

وقالت الشركة إن هذا الافصاح لا يمثل التزام على الشركة أو على عملائها بتوريد هذه الكميات لافتة إنتباه المتعاملين على السهم إلى أن يأخذوا هذا فى الاعتبار وفقا لمتغيرات الصناعة.

وأبرمت دايس للملابس الجاهزة فى نهاية اكتوبر الماضى عقد إيجار لمدة 3 سنوات لأحد المصانع المملوكة لشركة كايرو قطن سنتر، بقيمة إيجارية شهرية 250 ألف جنيه ترتفع بعد ستة أشهر إلى 350 ألف جنيه.

وقالت الشركة إن هذا التعاقد يتيح فرصة لزيادة إنتاج قطاع الحياكة وتلبية طلبات العملاء الجدد وزيادة المبيعات، وذلك مع تخصيص جزء من الطاقة الجديدة لدعم قطاع التجزئة.

وتحولت الشركة للربحية بقيمة 131 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2017 مقارنة بخسائر 1.13 مليون جنيه في الفترة المماثلة من العام السابق.

ويبلغ رأسمال الشركة 53 مليون جنيه، موزعا على 53 مليون سهم، بقيمة جنيه واحد للسهم.

وتمتلك دايس حصص الأغلبية في 9 شركات تابعة تتمثل في كل من: الإسكندرية للملابس الجاهزة، مصنع الإسكندرية للملابس الجاهزة، وسويتر للملابس الجاهزة، والصباغون المتحدون، وماستر لاين للصناعات النسيجية، والمصرية للتريكو، وتكستايل برنت بلس للطباعة، وآرت للتجارة والتوكيلات، إلى جانب المصرية لتصنيع وتجارة الملابس.