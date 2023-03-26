«دايس للملابس» تعدل كمية وسعر أسهم الخزينة المقرر شراؤها

وافق مجلس إدارة شركة دايس للملابس الجاهزة على تعديل كمية وسعر أسهم الخزينة المقرر شراؤها.

وقرر مجلس إدارة دايس، خفض كمية الأسهم المقرر شراؤها من 90 مليون سهم خزينة تمثل 50.03%، من أسهم رأسمال الشركة، إلى 70 مليون سهم، تمثل 30.91%، من أسهم رأس المال.

كما عدل مجلس إدارة دايس للملابس الجاهزة، سعر السهم من 35 قرشًا إلى 45 قرشًا.

وأشار مجلس إدارة دايس للملابس الجاهزة، إلى أنه حال ترتب على الشراء زيادة حقوق التصويت للمساهم أو الأشخاص المرتبطة به للنسبة الموجبة لتقديم عرض شراء اجباري ، يجب الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة.