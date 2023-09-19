«دايس للملابس» تتلقى عرضا من «توما للاستثمارات التجارية» للاستحواذ على 90% من أسهمها بسعر 0.65 جنيه للسهم

أعلنت شركة دايس للملابس الجاهزة عن خطاب يتضمن عرض استحواذ مبدئي من تحالف شركة توما للاستثمارات التجارية والصناعية.

وذلك لنحو 1.6 مليار سهم تمثل 90%، بسعر مبدئي 0.65 جنيه للسهم الواحد، خلال عرض شراء اجباري لأسهم الشركة طبقا للقوانين واللوائح السارية.

وأشارت دايس في بيان لإدارة البورصة إلي أنه سيتم عرض الخطاب على مجلس الإدارة لمناقشة تفاصيل العرض.

يذكر أن نتائج أعمال دايس للملابس الجاهزة، خلال النصف الأول من عام 2023، قد تضمنت تحقيق نموا في صافي الأرباح بنسبة 376.2%، لتسجل 121.16 مليون جنيه، مقابل صافي أرباح بقيمة 25.44 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الماضي 2022.