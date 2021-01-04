دايس للملابس الجاهزة تفصح عن بيع شركة «تارجيت» حصة بقيمة 7.6 مليون جنيه

دايس للملابس الجاهزة تفصح عن بيع شركة مساهمة حصة من الأسهم

أفصحت شركة دايس للملابس الجاهزة عن قيام شركة تارجيت للاستثمار العقاري ببيع 4.3 مليون سهم بقيمة اجمالية قدرها 7.6 مليون جنيه تقريبا.

و أظهر إفصاح مرسل للبورصة المصرية اليوم الاثنين انخفاض حصة شركة تارجيت بعد العملية من 10% إلى 9.2 % من إجمالى الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 1.73 جنيه، ونفذتها شركة بلتون لتداول الأوراق المالية.

وأظهر الإفصاح ارتباط شركة تارجيت للاستثمار العقارى بالمساهم على محمود عبد اللطيف محجوب يستحوذ على 9.7%.

ويبلغ رأسمال المصدر لشركة دايس للملابس 106 ملايين جنيه، موزعة على 530 مليون سهم، بقيمة أسمية 0.2 جنيه للسهم.

دايس للملابس الجاهزة : مساهم مؤسس رفع حصته ب24.6 مليون سهم

شركة دايس للملابس الجاهزة

وأفصحت دايس للملابس فى (24 ديسمبر الماضى) عن قيام المساهم المؤسس ( ناجى سمير توما توماس). بشراء 24.6 مليون سهم بقيمة إجمالية قدرها 37.3 مليون جنيه تقريبا.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة آنذاك إن حصة المساهم ارتفعت بعد العملية من 18.29 % إلى 22.93% من إجمالى الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 1.51 جنيه، ونفذتها شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية.

وأظهر الإفصاح ارتباط المساهم بأخ شقيق (ماجد سمير توما توماس) يستحوذ على حصة مماثلة (18.29%).ويشغل الأخوين عضوية مجلس الإدارة ويرجع تأسيس الشركة إليهما.

دايس للملابس : مساهم إماراتى رفع حصته فى الشركة إلى 7% خلال سبتمبر

كما أفصحت دايس فى سبتمبر الماضى عن قيام المستثمر الإماراتى خلفان فرج محمد مسعود المحيربى برفع حصته فى الشركة إلى 7.1% بعد عملية شراء جديدة لملايين الأسهم.

ونفذ المساهم الإماراتى عملية شراء لنحو 12 مليون سهم بقيمة إجمالية 22.1 مليون جنيه، وفقًا لإفصاح مرسل من دايس، للبورصة (2 سبتمبر).

كما ارتفعت حصة المساهم بعد العملية من 4.8% إلى 7.1% من إجمالى أسهم الشركة. وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 1.83 جنيه، ونفذتها شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية.

ورفع خلفان المحيربى حصته فى دايس 12 أغسطس الماضى من 1% إلى 2.94% عبر شراء 10 ملايين سهم بقيمة 15.4 مليون جنيه.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 1.54 جنيه، ونفذتها أيضًا شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية.

ورفع الأخ الشقيق محمد فرج مسعود “المحيربى” حصته فى وقت سابق من 9.7% إلى 10.6% عبر شراء 5 ملايين سهم، بقيمة إجمالية 7.6 مليون جنيه تقريبًا.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة المنفذة 6 أغسطس الماضى (1.52 جنيه)، ونفذتها شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية.

وأظهرت نتائج أعمال دايس تراجع صافى أرباحها إلى 120.8 مليون جنيه، خلال السنة المنتهية ديسمبر 2019، مقارنة بصافى ربح قدره 160 مليون جنيه خلال 2018.

واستقرت مبيعات الشركة عند مستوى 1.5 مليار جنيه خلال 2019 وهو نفس المستوى المحقق تقريبًا خلال 2018.

وتأسست دايس عام 1997، وأُدرجت فى البورصة المصرية منذ يوليو 2008، وتعمل الشركة فى قطاع السلع الاستهلاكية المعمّرة وقطاع الملابس وتركز على المنسوجات، ويقع مقر الشركة فى محافظة القاهرة.

ويتوزع هيكل ملكيتها بين الأخوين ماجد سمير توما توماس، وناجي سمير توما توماس، إضافة إلى مساهمات أخرى لأفراد ومؤسسات.