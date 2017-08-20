دايس تقفز بمبيعاتها إلى 242 مليون جنيه

مصطفى طلعتقفزت مبيعات شركة "دايس" للملابس الجاهزة إلى 241.9 مليون جنيه، خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بمبيعات بلغت 182.3 ملايين جنيه، خلال الفترة المماثلة من 2016، بنسبة نمو في المبيعات 33%.وذكرت الشركة، في بيان منشور على شاشات تداول البورصة، اليوم الأحد، أنها سجلت صافي ربح بقيمة 30.

مصطفى طلعت

قفزت مبيعات شركة “دايس” للملابس الجاهزة إلى 241.9 مليون جنيه، خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بمبيعات بلغت 182.3 ملايين جنيه، خلال الفترة المماثلة من 2016، بنسبة نمو في المبيعات 33%.

وذكرت الشركة، في بيان منشور على شاشات تداول البورصة، اليوم الأحد، أنها سجلت صافي ربح بقيمة 30.2 مليون جنيه، مقابل صافي ربح بلغ 12.2 مليون جنيه، خلال القترة المماثلة من العام الماضي، وبنمو قدره 148%.

يشار إلى أن “دايس” حققت صافي ربح قدره 95.2 مليون جنيه، خلال النصف الأول، مقابل أرباح بقيمة 4.5 مليون جنيه في النصف المماثل من العام السابق.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالي 28 مليون جنيه، موزعاً على 28 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم، ووافق مجلس الإدارة مؤخراً على زيادة رأس المال إلى 53 مليون جنيه.