دايس تفاضل بين زيادة رأس المال أو طرح أسهم قائمة بالبورصة

وافق مجلس إدارة شركة دايس للملابس الجاهزة، على طرح حصة إضافية من الأسهم بالبورصة، ويفاضل المجلس حالياً فى تنفيذها ما بين إجراء زيادة ثانية لرأس المال، أو طرح حصة من أسهم قدامى المساهمين، نهاية العام الحالى.

قال فيكتور فخرى، عضو مجلس ادارة شركة “دايس” للملابس الجاهزة، إن الشركة تعاقدت مع شركة “فاروس” للاستثمارات المالية، لتولى مهام المستشار المالى المستقل، لتحديد القيمة العادلة للسهم، كأحد الخطوات المهمة لمساعدة الشركة فى رسم خطتها الاستثمارية فى المرحلة المقبلة.

وكان مجلس إدارة “دايس” وافق على زيادة رأس المال من 28 مليونًا إلى 53 مليون جنيه، بزيادة نقدية 25 مليونًا، موزعة على 25 مليون سهم بقيمة أسمية جنيه للسهم، وعلل ذلك لسداد الرصيد الدائن للمساهمين الرئيسيين بالشركة، هما الشركة الوطنية للمنسوجات، وعائلة ناجى توما، الناتجة عن الاستحواذ على شركة ماستر لاين للصناعات النسيجية، عام 2015، بقيمة 25 مليون جنيه.

وأشار فخرى فى تصريحات لـ “المال”، إلى أن شركته تسعى إلى زيادة نسبة التداول الحر بالبورصة خلال الفترة المقبلة، وتعزيز السيولة لديها، من خلال زيادة رأس المال.

وأضاف أن “دايس” لم تُحدد بعد الحصة المستهدف طرحها، سواء كانت فى شكل زيادة جديدة لرأس المال، الذى يبلغ عندها 53 مليون جنيه، أو طرح حصة من الأسهم القائمة، والإبقاء على رأس المال السابق.

وأشار إلى أن القرار الأخير لهذه الإستراتيجية اختياره بعد انتهاء “فاروس”من تحديد القيمة العادلة لسهم “دايس”.

وأكد أن الشركة لم تستقر على سبل استغلال السيولة المتاحة حال طرح حصة من الأسهم بالبورصة.

وفيما يتعلق بقرار مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة بشكل نقدى، أشار إلى أن باب الاكتتاب يفتح لجميع قدامى المساهمين.

ويتوزع هيكل ملكية «دايس»: الشركة الوطنية للمنسوجات بنسبة 57 %، ثم بنسبة %14.9 لناجى سمير توما، وماجدة سمير توما، فيما تبلغ نسبة التداول الحر %13.04، ويبلغ رأسمالها 25 مليون جنيه، موزعًا على 25 مليون سهم.