دايس تعلن تفاصيل طرح أسهمها بالبورصة

28 مليون سهم لشريحة الطرح الخاص.. و4.9 مليون للعاممصطفى طلعتأعلنت شركة دايس للملابس الجاهزة، اليوم الإثنين، تفاصيل الطرح العام والخاص لـ33 مليون سهم من أسهم رأسمال الشركة بالبورصة، ما يعادل 62.35% من إجمالي رأسمال الشركة.وقالت الشركة، في بيان حصلت "المال" على نسخة منه، إن عملية الطرح س

28 مليون سهم لشريحة الطرح الخاص.. و4.9 مليون للعام





مصطفى طلعت

أعلنت شركة دايس للملابس الجاهزة، اليوم الإثنين، تفاصيل الطرح العام والخاص لـ33 مليون سهم من أسهم رأسمال الشركة بالبورصة، ما يعادل 62.35% من إجمالي رأسمال الشركة.

وقالت الشركة، في بيان حصلت “المال” على نسخة منه، إن عملية الطرح ستوزع ما بين 28 مليون سهم لشريحة الطرح الخاص، و4.9 مليون سهم للطرح العام، وعارض البيع هو شركة الوطنية للمنسوجات “تمتلك 56% من أسهم دايس” ومساهمون آخرون أقلية بنسبة 6.4% من أسهم الشركة.

وأشارت “دايس” إلى أنه من المقرر تنفيذ الطرح المرتقب من خلال شريحتين إحداهما طرح خاص للمؤسسات المالية والمستثمرين الأفراد من ذوي الملاءة المالية والجهات ذات الخبرة في مجال الأوراق المالية، والأخرى طرح عام للجهور بالسوق المصرية.

وتتولى المجموعة المالية هيرميس للترويج وتغطية الاكتتاب بدور المنسق المالي ومسؤول التغطية في عملية الطرح المشترك، فيما يقوم مكتب معتقو بسيوني بدور المستشار القانوني للصفقة، وتنظر “دايس” موافقة الجهات الرقابية على نشرة الطرح.

وكانت «دايس» قد تمكنت من تحقيق زيادة كبيرة فى مبيعاتها خلال النصف الأول من العام الحالى، بنسبة %56، لتصل إلى 512.722 مليون جنيه، مقارنة بـ 327.260 مليون جنيه الفترة المماثلة من العام الماضى.

كما سجلت «دايس» طفرة فى صافى أرباحها، خلال الفترة نفسها لتصل إلى 95.245 مليون جنيه، مقارنة بـ 4.514 مليون فى النصف الأول من العام الماضى.

وتأسست دايس 1997، بغرض تصنيع الملابس الجاهزة، واستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج، والماكينات، والمعدات، وقطع الغيار، والتصدير للأسواق الخارجية من منتجات الشركة.

ويتبع «دايس» نحو 9 شركات، منها الإسكندرية للملابس الجاهزة، وسويتر للملابس الجاهزة، وشركة مصنع إسكندرية للملابس الجاهزة، بنسبة مساهمة 95 %فى كل منها، وشركتا ماستر لاين للصناعات النسيجية، والمصرية للتريكو والجاهز المملوكتان لها بالكامل، وشركة الصباغون المتحدون بنسبة مساهمة 82.60،% وتكستيل برنت بلس، بنسبة مساهمة 75.99،% والمصرية للتصنيع وتجارة الملابس بنسبة مساهمة 100،% وآرت لاين للتجارة والتوكيلات بنسبة مساهمة 60%.