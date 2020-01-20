«دايس» تطلق 52 فرعاً جديداً فى العام الجارى

تعتزم شركة دايس للملابس الجاهزة إطلاق 52 فرعًا جديدًا خلال العام الحالى، تزامنا مع السير فى إجراءات صفقة الاستحواذ على كايرو قطن.

قال مصدر بالشركة لـ»المال»، إنها تعتزم إطلاق الأفرع الجديدة بواقع فرع واحد أسبوعيا، تُوزع على محافظات الجمهورية المختلفة.

لفت إلى أن «دايس» تسير حاليًا فى المراحل النهائية لصفقة الاستحواذ على أصول شركة كايرو قطن، التى كانت أبرمت تعاقدات لتأجيرها فى نوفمبر 2017.

كانت «دايس» قد وقعت نهاية الربع الأول من 2019، خطاب نوايا مع شركة كايرو قطن سنتر، والبنك التجارى الدولى، لشراء الأصول المؤجرة من كايرو قطن، على أن يتم تمويل أجزاء من الصفقة ذاتياً، ويقوم التجارى الدولى بتمويل باقى قيمة الصفقة عن طريق قرض متوسط الأجل.

قال المصدر إنه لن يتم إجراء أى تغييرات على قيمة الصفقة أو طريقة تنفيذها، ومن المرجح منها فى فبراير المقبل.

كانت «دايس» قد حققت نموا فى أرباحها %12 فى أول 9 أشهر من العام الحالى، لتصل إلى 125.29 مليون جنيه، مقابل 112.06 مليون جنيه الفترة المماثلة من العام الماضى.

دعم نمو الأرباح زيادة المبيعات بالفترة المذكورة إلى 1.139 مليار جنيه، مقابل 1.03 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وفقا للموقع الإلكترونى لشركة «دايس»، بلغ عدد أفرع الشركة نهاية 2018، 188 فرعًا موزعة على 20 محافظة، فيما سجلت صادرات الشركة فى نفس العام 57.2 مليون دولار أمريكى، فيما بلغ عدد القطع المُباعة فى هذا العام 18.4 مليون قطعة ملابس.

دايس للملابس الجاهزة يبلغ رأسمالها 53 مليون جنيه، على 265 مليون سهم، وهيكل ملكيتها بين ماجد سمير توماس %18.29، وناجى سمير توماس %18.29، وعبداللطيف محجوب %8.5، وتراجيت للاستثمار العقارى %3.25، وجمال محمود عبداللطيف %1، وصندوق العاملين بالقطاع الحكومى (نسبة غير معلومة)، والبنك النرويجى لإدارة الاستثمارات (نسبة غير معلومة).