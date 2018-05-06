دايس تضيف خطوطًا إنتاجية لصناعة الأقمشة والغزول بمصنع نادين برنت

أحمد علىتسعى شركة دايس للملابس الجاهزة خلال الفترة الراهنة، لإضافة كل الأنشطة المرتبطة بصناعة الملابس، وكان آخرها صناعة الأقمشة والغزول.وقد أعلنت «دايس» الأسبوع الماضى عن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح بشأن سير الشركة فى إضافة نشاط تجهيز الأقمشة والغزول ع



أحمد على

تسعى شركة دايس للملابس الجاهزة خلال الفترة الراهنة، لإضافة كل الأنشطة المرتبطة بصناعة الملابس، وكان آخرها صناعة الأقمشة والغزول.

وقد أعلنت «دايس» الأسبوع الماضى عن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح بشأن سير الشركة فى إضافة نشاط تجهيز الأقمشة والغزول على مختلف أنواعها، بجانب نشاط الصباغة.

وكشف فيكتور فخرى، رئيس القطاع المالى وعضو مجلس إدارة شركة «دايس» للملابس الجاهزة، أن شركته ستتعاقد على شراء آلات ومعدات إنتاجية جديدة خاصة بنشاط تجهيز الأقمشة والغزول من إحدى الدول الأوروبية.

وأضاف فى تصريحاته لـ«المال» أن شركته ستمول التكاليف الاستثمارية الخاصة بالمعدات الجديدة من خلال القرض الذى تحصلت عليه من بنك QNB الأهلى، والبالغ قيمته 3 ملايين دولار.

يُذكر أن «دايس» قد أكدت ما نشرته «المال» مسبقًا عن تفاوضها مع بنك QNB الأهلى لاقتراض 3 ملايين دولار؛ بهدف تمويل عملية شراء خطوط إنتاجية جديدة.

وأوضح رئيس القطاع المالى وعضو مجلس إدارة شركة «دايس» للملابس الجاهزة، أن شركته تسعى لتقديم خدمة متكاملة بنشاط الملابس الجاهزة، عقب إضافة أنشطة الصباغة وتجهيز الأقمشة والغزول.

وأشار فخرى إلى أن شركته ستقوم بإضافة الخطوط الإنتاجية الخاصة بالنشاط الجديد فى مصنع شركة «نادين برنت» التابعة لـ«دايس»، بالإضافة إلى استغلال الأرض الملحقة بالمصنع.

يذكر أن «دايس» قد تعاقدت مسبقًا على ماكينتى طباعة من الاتحاد الأوروبى بقيمة مليونى دولار، تخصص لتوسعات مصنعها نادين برنت، وكانت «دايس» قد أنهت مطلع العام الماضى صفقة استحواذها على نادين برنت، بقيمة 24 مليون جنيه، موزعة على المصنع بقيمة 10 ملايين، والأرض بقيمة 14 مليونًا.

وعن التوسع فى التصدير، ألمح رئيس القطاع المالى وعضو مجلس إدارة شركة «دايس» للملابس الجاهزة، أن شركته تعاقدت على تصدير وتوزيع منتجات ZARA، وكالفينكلاين فى الأسواق الأوروبية والأمريكية.

وأضاف أن شركته تعتزم التوسع فى تصدير منتجات علامتها التجارية «دايس» فى الأسواق الخليجية خلال الفترة المقبلة.

وأظهرت القوائم المالية لشركة «دايس» للملابس الجاهزة خلال عام 2017، تحولها للربحية إذ حققت صافى ربح قدره 178.449 مليون جنيه مقارنة بخسائر قدرها 137.627 مليون جنيه فى عام 2016.

يذكر أن دايس تأسست عام 1997؛ بغرض تصنيع الملابس الجاهزة، واستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج، والماكينات، والمعدات، وقطع الغيار، والتصدير للأسواق الخارجية من منتجات الشركة.

ويتبع «دايس» نحو 9 شركات، الإسكندرية للملابس الجاهزة، وسويتر للملابس الجاهزة، وشركة مصنع إسكندرية للملابس الجاهزة، بنسبة مساهمة %95 فى كل منها، وشركتا ماستر لاين للصناعات النسيجية، والمصرية للتريكو والجاهز المملوكتين لها بالكامل، وشركة الصباغون المتحدون بنسبة مساهمة %82.60، وشركة تكستيل برنت بلس بنسبة مساهمة %75.99، وشركة المصرية للتصنيع وتجارة الملابس بنسبة مساهمة %100، وشركة آرت لاين للتجارة والتوكيلات بنسبة مساهمة %60.

