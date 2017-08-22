دايس تضيف خطوطا جديدة وتتوسع في الطباعة

منى عبدالباري:تعتزم شركة دايس للملابس الجاهزة، توجيه الزيادة الجديدة فى رأسمالها البالغة قيمتها 25 مليون جنيه، لتمويل خطة توسعية للشركة، عبر إضافة خطوط إنتاج جديدة لمصنع كفر الدوار، ومصنعها نادين برنت للطباعة.ووافقت الجمعية العمومية لـ «دايس» على زيادة رأس المال المصدر من 28 مليون جن

منى عبدالباري:

تعتزم شركة دايس للملابس الجاهزة، توجيه الزيادة الجديدة فى رأسمالها البالغة قيمتها 25 مليون جنيه، لتمويل خطة توسعية للشركة، عبر إضافة خطوط إنتاج جديدة لمصنع كفر الدوار، ومصنعها نادين برنت للطباعة.

ووافقت الجمعية العمومية لـ «دايس» على زيادة رأس المال المصدر من 28 مليون جنيه إلى 53 مليون جنيه، بزيادة 25 مليون جنيه، على أن يقتصر الاكتتاب لصالح 3 من المساهمين هم؛ الشركة الوطنية للمنسوجات، وناجى سمير توما، وماجد سمير توما، وذلك بقيمة 14 مليون سهم، و5.5 مليون سهم، و5.5 مليون سهم بالترتيب، دون إعمال حقوق الأولوية لقدامى المساهمين وبموافقة %100 من مساهمين الشركة.

وقال فيكتور فخرى، رئيس القطاع المالى، وعضو مجلس إدارة شركة «دايس»، إن الزيادة ستقوم الشركة باستغلالها فى تنفيذ خطة توسعية لزيادة معدلات الربحية مستقبلا، عبر التوسع فى نشاط الطباعة بمصنع نادين برنت، وزيادة الإنتاجية من خلال إضافة توسعات جديدة، بمصنع الشركة فى كفر الدوار.

وأشار إلى أن دايس تعاقدت لاستيراد ماكينتى طباعة من الاتحاد الأوروبى بقيمة مليونى دولار، تخصص لتوسعات مصنعها نادين برنت، مشيرا إلى أنه سدد 400 ألف دولار، ما يعادل %20 من القيمة، وسداد باقى القيمة من حصيلة زيادة رأس المال.

وأنهت دايس مطلع العام الجارى صفقة استحواذها على نادين برنت، بقيمة 24 مليون جنيه، موزعة على المصنع بقيمة 10 ملايين جنيه، والأرض بقيمة 14 مليون جنيه، تمويلها ذاتيا وفقا لفخرى.

وتمتلك «دايس» حاليا مصنعين للطباعة، تقدم خدماتهما مناصفة بين نشاط الشركة وبين عملاء خارجيين لتوفير إيرادات للشركة.

ولفت إلى أن مصنع كفر الدوار بدأ العمل بالفعل فى يوليو الماضى، من خلال الماكينات وخطوط الإنتاج القائمة، التى كانت «دايس» اشترته بها.

وأشار إلى أن الشركة تدرس حاليا إجراء توسعات جديدة لزيادة الوحدات المنتجة لمواجهة الطلب المحلى، والتصدير، عبر إضافة خطوط إنتاج جديدة، تبدأ العمل مطلع العام المقبل، فيما فضل الاحتفاظ بالتفاصيل فى هذا الصدد، مشيرا إلى أن الإعلان عنها فيما بعد.

وكانت دايس اشترت المصنع القائم على مساحة 5500 متر بقيمة 17.5 مليون جنيه، من السيولة المتوفرة لديها، بحسب تصريحات سابقة من فخرى لـ «المال».

ولزيادة إيراداتها ومواجهة ارتفاع التكاليف عقب زيادة سعر الدولار، تعتزم «دايس» التوسع فى التصدير الذى يمثل %80 من إيراداتها البيعية، عبر اختراق أسواق جديدة، بجانب تواجدها حاليا فى أوروبا، والسعودية.

يشار إلى أن دايس تمكنت من تحقيق زيادة كبيرة فى مبيعاتها خلال النصف الأول من العام الحالى، بنسبة %56، لتصل إلى 512.722 مليون جنيه، مقارنة بـ 327.260 مليون جنيه الفترة المماثلة من العام الماضى.

كما سجلت «دايس» طفرة فى صافى أرباحها، خلال نفس الفترة لتصل إلى 95.245 مليون جنيه، مقارنة بـ 4.514 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الماضى.

وتأسست دايس 1997، بغرض تصنيع الملابس الجاهزة، واستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج، والماكينات، والمعدات، وقطع الغيار، والتصدير للأسواق الخارجية من منتجات الشركة.

ويتبع «دايس» نحو 9 شركات، الإسكندرية للملابس الجاهزة، وسويتر للملابس الجاهزة، وشركة مصنع إسكندرية للملابس الجاهزة، بنسبة مساهمة %95 فى كل منها، وشركتى ماستر لاين للصناعات النسيجية، والمصرية للتريكو والجاهز المملوكتين لها بالكامل، وشركة الصباغون المتحدون بنسبة مساهمة %82.60، وشركة تكستيل برنت بلس، بنسبة مساهمة %75.99، وشركة المصرية للتصنيع وتجارة الملابس بنسبة مساهمة %100، وشركة آرت لاين للتجارة والتوكيلات بنسبة مساهمة %60.

وكانت «دايس» استحوذت على «الإسكندرية للملابس» وشركة «مصنع إسكندرية للملابس» و«سويتر للملابس» فى أكتوبر 2014، كما استحوذت على «المصرية للتريكو» فى سبتمبر 2014، فيما استحوذت على شركة «ماستر لاين»، وشركة “الصباغون المتحدون” يوليو 2015.