دايس ترفع صادراتها 7% وتنهي توسعات مصنع كفر الدوار

المال ـ خاص: كشفت شركة «دايس» للملابس الجاهزة، عن خطتها التوسعية بالسوق المصرية، التى ترتكز على عدة محاور تشمل التصنيع، والتصدير، والربحية، والمبيعات. يأتى ذلك فى الوقت الذى بدأ فيه تداول أسهم الشركة بالبورصة المصرية بسعر 22.6 جنيه للسهم، عقب…

المال ـ خاص:

كشفت شركة «دايس» للملابس الجاهزة، عن خطتها التوسعية بالسوق المصرية، التى ترتكز على عدة محاور تشمل التصنيع، والتصدير، والربحية، والمبيعات.

يأتى ذلك فى الوقت الذى بدأ فيه تداول أسهم الشركة بالبورصة المصرية بسعر 22.6 جنيه للسهم، عقب قيامها بتوفيق أوضاعها لزيادة عدد مساهميها، عقب تعرضها من بين 25 شركة أخرى لخطر الشطب بسبب عدم استيفائها لقواعد القيد.

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية ألزمت الشركات التى تنخفض نسبة التداول الحر فى أسهمها عن %5 من إجمالى الأسهم، أو انخفاض عدد المساهمين عن 300 مساهم، بتوفيق أوضاعها بتوفيق أوضاعها من خلال رفع نسبة التداول الحر، أو زيادة عدد المساهمين.

ونفذت الطرح العام والخاص على سهم «دايس» بقيمة 746.8 مليون جنيه نهاية الأسبوع الماضى، وبحسب بيان صدر عن البورصة سابقا، نفذت الطرح العام على 4.9 مليون سهم، والطرح الخاص على 33.04 مليون سهم، بما يمثل %62.35، من رأسمال الشركة بسعر 22.6 جنيه.

قال رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، ناجى توما، إن الشركة لديها خطة توسعية تعتزم تطبيقها العام المقبل تشمل التوسع فى الصادرات، وزيادة الإنتاجية، والانتهاء من توسعات مصنع كفر الدوار.

تسعى دايس إلى رفع صادراتها إلى %80 من حجم إنتاجها العام المقبل، ترتفع إلى ما يقارب الـ%100 من الإنتاج فى إطار خطة خمسية توسعية تتبناها الشركة، وفقا لـ”توما”، لافتا إلى أن الشركة تركز على الأسواق الأوروبية، وجهة جيدة لتصدير منتجاتها من المنسوجات.

تعتزم “دايس” اختراق أسواق ألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، والعودة للسوق الأمريكى فى إطار خطتها لزيادة الصادرات، بجانب التوسع فى الأسواق العربية، وبعض الأسواق الأوروبية التى تصدر إليها حاليا.

تصدر “دايس” %73 حاليا من حجم إنتاجها البالغ 120 ألف قطعة ملابس يوميا، بينما توجه %10 للسوق المحلية، و%17 المتبقية توريدها لعملاء آخرين، وتستهدف الشركة مبيعات بقيمة 1.2 مليار جنيه العام الحالى.

قال توما إن عقد الإيجار الذى أبرمته الشركة مؤخرا، مع شركة كايرو قطن، لأحد مصانعها بقيمة 3 ملايين جنيه، لفترة 3 أعوام، يستهدف من خلاله زيادة حجم الإنتاج إلى 300 ألف قطعة ملابس يوميا، نهاية العام 2018، موضحا أنه يتوقع أن تجديد التعاقد لعامين آخرين بعد انتهاء المدة.

كشف توما عن أن 12 صندوق استثمار بجنسيات محلية، وأمريكية وبريطانية، إفريقية، استحوذوا على %75 من الطرح الخاص لأسهم الشركة، بينما استحوذ أفراد من ذوى الملاءة المالية المرتفعة على %10 من الطرح الخاص.

لفت إلى أن الشركة تنتهى من توسعات مصنع كفر الدوار، نهاية العام المقبل، عبر الانتهاء من 33 خط إنتاج جديد، مقارنة بـ17 خطًا تعمل حاليا، ليصبح إجمالى عدد الخطوط العاملة بالمصنع 50 خطًا، مؤكدا أن التوسعات تمول ذاتيا من خلال إيرادات الشركة.

كانت دايس اشترت المصنع القائم على مساحة 5500 متر بقيمة 17.5 مليون جنيه، من السيولة المتوفرة لديها، وبدأت العمل بها يوليو 2017، من خلال الماكينات وخطوط الإنتاج القائمة، التى كانت متواجدة به وقت الشراء.

تسعى «دايس» لافتتاح 12 فرعًا بمحافظات الجمهورية المختلفة، نهاية العام الحالى، ليصبح بذلك إجمالى عدد فروعها محليا 153 فرعًا.

يشار إلى أن دايس تمكنت من تحقيق زيادة كبيرة فى مبيعاتها خلال النصف الأول من العام الحالى، بنسبة %56 لتصل إلى 512.722 مليون جنيه، مقارنة بـ327.260 مليون جنيه الفترة المماثلة من العام الماضى.

دعمت المبيعات صافى أرباح الشركة لتسجل خلال نفس الفترة 95.245 مليون جنيه، مقارنة بـ 4.514 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الماضى.

تأسست دايس 1997، بغرض تصنيع الملابس الجاهزة، واستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج، والماكينات، والمعدات، وقطع الغيار، والتصدير للأسواق الخارجية من منتجات الشركة.

يتبع «دايس» 9 شركات، الإسكندرية للملابس الجاهزة، وسويتر للملابس الجاهزة، وشركة مصنع إسكندرية للملابس الجاهزة، بنسبة مساهمة %95 فى كل منها، وشركتى ماستر لاين للصناعات النسيجية، والمصرية للتريكو والجاهز المملوكتين لها بالكامل، وشركة الصباغون المتحدون بنسبة مساهمة %82.60، وشركة تكستيل برنت بلس، بنسبة مساهمة %75.99، وشركة المصرية للتصنيع وتجارة الملابس بنسبة مساهمة %100، وشركة آرت لاين للتجارة والتوكيلات بنسبة مساهمة %60.

كانت «دايس» استحوذت على «الإسكندرية للملابس» وشركة «مصنع إسكندرية للملابس» و«سويتر للملابس» فى أكتوبر 2014، كما استحوذت على «المصرية للتريكو» فى سبتمبر 2014، فيما استحوذت على شركة «ماستر لاين»، وشركة «الصباغون المتحدون» يوليو 2015.

من المقرر أن يفتح سوق الصفقات الخاصة على سهم الشركة لمدة شهر اعتباراً من الثلاثاء 14 نوفمبر، حتى 13 ديسمبر المقبل.