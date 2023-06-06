«دايس» تتحول للربحية خلال الربع الأول من 2023

اعتمد مجلس إدارة شركة دايس للملابس الجاهزة، نتائج الأعمال والقوائم المالية المجمعة والمستقلة عن الربع الأول من عام 2023. .

وتمكنت شركة دايس للملابس الجاهزة، من التحول للربحية خلال الربع الأول من العام الجاري، لتسجل صافي أرباح مجمعة بقيمة 16.22 مليون جنيه ، مقابل صافي خسائر بقيمة 6.42 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الماضي 2022.

وسجلت الشركة نموا في إجمالي الايرادات بنسبة 79.6%، لتسجل 689.29 مليون جنيه خلال 3 أشهر، مقابل 383.78 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.

كما تضمنت القوائم المالية المستقلة لشركة دايس للملابس الجاهزة تحقيق 18.61 مليون جنيه صافي أرباح، مقابل خسائر ب 15.7 مليون جنيه.

جدير بالذكر أن شركة دايس للملابس الجاهزة، حققت خلال عام 2022، نموا في صافي الأرباح المجمعة بنسبة 373.4%، لتصل إلى 161.38 مليون جنيه، مقابل 34.09 مليون جنيه خلال 2021.

وسجلت شركة دايس للملابس الجاهزة ، نموا في إجمالي الايرادات بنسبة 34%، لتسجل 2.13 مليار جنيه عام 2022، مقابل 1.59 مليار جنيه العام السابق له.