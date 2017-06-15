دايس تتبنى خطة توسعية للتصدير وتشغيل مصنع كفر الدوار

المال ـ خاص

تعتزم شركة دايس للملابس الجاهزة تنفيذ خطة توسعية لزيادة معدلات ربحيتها تتضمن زيادة إنتاجيتها عبر تعجيل افتتاح مصنعها الجديد بكفر الدوار، واختراق أسواق تصديرية جديدة للاستفادة من ارتفاع سعر الدولار، والتوسع بمصنعها نادين برنت.

وقال فيكتور فخرى، رئيس القطاع المالى وعضو مجلس إدارة شركة «دايس»، إن الشركة ستبدأ التشغيل التجريبى لمصنعها الجديد بكفر الدوار شهر يوليو المقبل، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًّا دراسة إضافة خطوط إنتاج جديدة للمصنع لزيادة الإنتاج، لمواجهة الطلب المحلى والتصدير.

يذكر أن فخرى قال سابقًا إنه سيتم افتتاح مصنع كفر الدوار فى الربع الأخير من العام الحالى، إلا أن فخرى أكد أن المصنع مكتمل، ويمكن بدء تشغيله الشهر المقبل.

وأضاف أن الشركة اشترت المصنع القائم على مساحة 5500 متر بقيمة 17.5 مليون جنيه، من السيولة المتوفرة لديه.

وفى سياق متصل، كشف فخرى عن قيام «دايس» حاليًّا بتنفيذ خطة توسعية لمصنعها «نادين برنت» عبر إضافة ماكينتى طباعة جديديتين بقيمة 2 مليون دولار، يتم تمويلهما ذاتيًّا، مشيرًا إلى أنه تم التعاقد على استيرادهما من أوروبا.

وكانت «دايس» أنهت مطلع العام الحالى صفقة استحواذها على «نادين برنت» فى صفقة بقيمة 24 مليون جنيه موزعة على المصنع بقيمة 10 ملايين جنيه، والأرض بقيمة 14 مليون جنيه تم تمويلها ذاتيًّا وفقًا لفخرى. وتعتزم «دايس» التوسع فى التصدير الذى يمثل 80% من إيراداتها البيعية وذلك عبر اختراق أسواق جديدة، بجانب تواجدها حاليًّا فى أوروبا، والسعودية؛ وذلك لزيادة إيراداتها ومواجهة ارتفاع التكاليف عقب زيادة سعر الدولار.

وسجل صافى مبيعات دايس سجل بنهاية الربع الأول من العام الحالى 270 مليون جنيه، و80% منها مبيعات تصدير، وذلك مقارنة بـ145 مليون جنيه فى الفترة المماثلة من العام الماضى.

وتحولت «دايس» للربح فى الربع الأول من العام الحالى، إذ حققت صافى ربح 65 مليون جنيه بنهاية مارس الماضى، مقارنة بخسائر 7.6 مليون جنيه الفترة المناظرة من العام الماضى.

وحول زيادة أسعار الفائدة وأثره على مديونيات «دايس» قال فخرى، إن برنامج التحول الذى تعتزم الشركة تنفيذه أحد أهدافه تقليص تداعيات ارتفاع التكلفة على الشركة.

وكان البنك المركزى أصدر قرارًا بزيادة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2% شهر مايو الماضى، وهو ما سيؤدى بالتبعية إلى تحمل الشركات تكاليف إضافية نتيجة زيادة أسعار الفائدة على مديونياتها.

وأظهرت النتائج المالية المجمعة لـ»دايس» مديونيات قيمتها 535 مليون جنيه، موزعة على بنوك العربى الأفريقى الدولى، والبنك التجارى الدولى، والبنك المصرى الخليجى، وبنك قطر الوطنى الأهلى، ومصرف أبو ظبى الإسلامى.

ونفى فخرى لجوء «دايس» إلى زيادة أسعار منتجاتها الفترة الماضية، أو تنفيذ ذلك الفترة المقبلة لمواجهة ارتفاع التكاليف، فيما أشار إلى قيام الشركة افتتاح فرعين كل شهر للتوسع الجغرافى وزيادة المبيعات.

وتأسست «دايس» عام 1997، بغرض صناعة الملابس الجاهزة واستيراد خامات ومستلزمات الإنتاج والماكينات والمعدات وقطع الغيار والتصدير للأسواق الخارجية، ويبلغ رأسمال دايس 28 مليون جنيه موزعًا على 7 ملايين سهم بقيمة اسمية للسهم 4 جنيهات.