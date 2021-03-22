بورصة وشركات

«دايرة» تنفذ عمليات بقيمة 30 مليون دولار بنهاية 2021

مقارنة مع 8 ملايين للعام الماضى
أسماء السيد 7:02 ص, الأثنين, 22 مارس 21 7:02 ص, الأثنين, 22 مارس 21

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قال عمر إكرام، المؤسس والرئيس التنفيذى فى شركة «دايرة للتكنولوجيا المالية»، إنها تعتزم تنفيذ عمليات بقيمة 30 مليون دولار خلال العام الجارى.

وأضاف أن «دايرة» تأسست خلال شهر مارس 2020 ونفذت منذ ذلك الحين وحتى نهاية العام الماضى عمليات بقيمة 8 ملايين دولار من خلال 15 ألف عملية.  

وتعمل «دايرة» فى مجال التكنولوجيا المالية، وينصب عملها فى مجال مساعدة الشركات المختلفة فى توفير الخدمات المالية اللازمة لموظفيها وعملائها الذين لا يتعاملون مع البنوك – العمالة غير المنتظمة – عبر تقنية «API» أو ما يعرف بتكامل البيانات، وتتيح لهم أنظمة سداد متنوعة، كما تتضمن حلولها المالية أدوات مثل الحسابات الافتراضية، وكروت الدفع المسبقة، والحصول على النقد الفوري، وبتكلفة أقل من المقرضين التقليديين.

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وأوضح «إكرام» – فى تصريحات خاصة لـ«المال» –  أن عدد عملاء شركته حاليًا يبلغ 4 آلاف، مشيرا إلى أنها تستهدف زيادة العدد بنهاية العام الجارى إلى50 ألفا من خلال مجموعة من التعاقدات الجديدة.

وكشف أن شركته تستهدف التوسع خلال العام الجاري،  فى عدة جوانب، أولها تمكين العمالة غير المنتظمة لدى الشركات محل التعاقد من الحصول على المرتبات من خلال التكنولوجيا المالية .

وأشار إلى أن ذلك سيتم من خلال التفاوض مع عدد من البنوك بما يمكن الشخص من الحصول على راتبه بكروت الفيزا بهدف تقليل التعاملات النقدية، ودعم خطة الدولة للتحول للشمول المالى .

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على جانب آخر، كشف «إكرام» أن شركته تدرس التقدم للهيئة العامة للرقابة المالية بهدف إضافة رخصة التمويل متناهى الصغر، موضحا أنها تُخطط للتوسع خارجيًا بهدف زيادة عدد عملياتها.

وأشار إلى أن مساهمى الشركة الحاليين قاموا بضخ 3 ملايين دولار لتمويل رأس مال الشركة مؤخرًا.

يُذكر أن «دايرة» أعلنت «مؤخرًا أنها حصلت  على 3 ملايين دولار فى جولة التمويل ما قبل التأسيسي،  من قبل «تنمية كابيتال فينتشرز» و«EFG EV Fintech» والمجموعة المالية المصرية التابعة لهيرميس، وكذلك «Y Combinator» بالإضافة إلى العديد من مستثمرى المراحل الأولى البارزين.

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على جانب آخر، أكد «إكرام» أن «دايرة» تعمل على تدبير تمويلات لعملاء الشركات محل التعاقد –العمالة غير المنتظمة- عقب فترة من التعامل، من خلال التفاوض مع البنوك.

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بقلم أسماء السيد

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