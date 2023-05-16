داو جونز يسجل صعودا محدودا عند الغلق

أغلق مؤشرا داو جونز وستاندرد اند بورز على مكاسب متواضعة بعدما أثارت بيانات مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد الأمريكي مما قد يساعد في خفض التضخم، وسط المفاوضات بشأن سقف الديون الأمريكي، بينما ساعد صعود أسهم ميتا على رفع المؤشر ناسداك.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 47.98 نقطة، أو 0.14 %، إلى 33348.6 نقطة، وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 12.2 نقطة، أو 0.30 %، إلى 4136.28 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 80.47 نقطة، أو 0.66 %، إلى 12365.21 نقطة.

وارتفع شركة ميتا بلاتفورمس 2.16 % ليصبح من أكبر الداعمين لكل من ناسداك وستاندرد اند بورز 500 بعد توصية من لوب كابيتال “بشراء” السهم.

وأدت بيانات تشير إلى تباطؤ اقتصادي إلى زيادة التوقعات بشأن موعد إيقاف مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) دورة رفع أسعار الفائدة فيما يحاول كبح التضخم.

وأشار العديد من مسؤولي الاحتياطي الاتحادي يوم الاثنين إلى أنهم يتوقعون أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة، على عكس توقعات السوق لخفضها قبل نهاية العام.