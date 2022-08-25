«داو جونز» يرتفع رغم تراجع العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية

تشهد أسعار العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية تفاوتا ملحوظات قبيل جلسة تداولات اليوم الخميس بتمام الساعة 09:00 صباحا بتوقيت جرينتش، أي قبيل افتتاح البورصة الأمريكية، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وجاءت العقود الاَجلة لمؤشر داو جونز صاعدة عند مستوى 33,176.00 نقطة بنسبة ملحوظة بلغت 0.66%، بينما انخفضت أسعار العقود الاَجلة لمؤشر إس أند بي 500 اﻷوسع نطاقا بمعدل قوي 1.24% S&P 500 قبيل افتتاح تداولات الأسهم الأمريكية وسجلت 4,179.50 نقطة.

وهبطت بقوة أيضا أسعار العقود الاَجلة لمؤشر ناسداك التكنولوجي المجمع NASDAQ بنحو 206 نقطة أو بنسبة بلغت حوالي 1.58% قبيل جلسة تداول الأسهم الأمريكية وسجلت نحو 13,062.50 نقطة.

ويتزامن تذبذب أسعار العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية في نفس الوقت الذي يهبط فيه الدولار عن قمة 20 عام، ويتداول مؤشر الدولار الأمريكي، والذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية الأخرى، حول مستوى 108.170 نقطة، بمعدل انخفاض قدره 0.40%.