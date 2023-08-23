«داو جونز» و«ستاندرد آند بورز» يغلقان على انخفاض مع تصاعد مخاوف الفائدة وتراجع البنوك

أغلق المؤشران داو جونز وستاندرد آند بورز 500 على انخفاض طفيف يوم الثلاثاء لاستمرار قلق المستثمرين من أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول إلى جانب تراجع أسهم البنوك، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

أما المؤشر ناسداك المجمع فأغلق دون تغير يذكر، وكانت الأسهم المالية أكبر عوامل هبوط ستاندرد اند بورز 500.

كما أثر تخفيض وكالة ستاندرد اند بورز جلوبال تصنيف العديد من البنوك الإقليمية الأمريكية على أسهم المصارف، فقد تراجع مؤشر (كيه بي دبليو) للبنوك الإقليمية ومؤشر قطاع البنوك على ستاندرد اند بورز 500 بشدة.

وسوف يسعى المستثمرون إلى الحصول على مؤشرات بشأن توقعات أسعار الفائدة عندما يتحدث رئيس البنك المركزي الأمريكي جيروم باول في اجتماع لمحافظي البنوك المركزية يوم الجمعة في جاكسون هول بولاية وايومنج.

وصل عائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ 16 عاما تقريبا على خلفية توقعات بأن يُبقي الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

ويمكن أن يؤدي ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى إبطاء إنفاق الشركات والمستهلكين.

وبحسب البيانات الأولية، تراجع ستاندرد اند بورز 500 بواقع 11.90 نقطة، أو 0.27 %، إلى 4387.87 نقطة. كما هبط داو جونز الصناعي 173.04 نقطة، أو 0.50 %، إلى 34290.65 نقطة. أما ناسداك فارتفع 10.01 نقطة، أو 0.07 %، إلى 13507.60 نقطة