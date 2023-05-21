«داوي» تحصل على تمويل 250 مليون جنيه من «الأهلي كابيتال» وصندوق المشروعات الأمريكي

أعلنت سلسلة عيادات “داوي” عن نجاحها في توقيع صفقة تمويل بقيمة 250 مليون جنيه بقيادة شركة الأهلي كابيتال القابضة، الذراع الاستثماري للبنك الأهلي المصري، وصندوق المشروعات المصري الأمريكي وهو صندوق استثمار أمريكي خاص يهتم بضخ الاستثمارات في مصر.

وتهدف داوي للتركيز على نمو شبكة عياداتها الخارجية في مصر واستخدام التمويل الجديد في تعزيز خطط توسعاتها وانتشارها في محافظات مصرية مختلفة وافتتاح ٣٠ فرعا جديدا في جميع أنحاء مصر والتركيز على الاستثمار في منصة التكنولوجيا الطبية وإدارة وتحليل البيانات والتواصل مع المرضى عبر التطبيب عن بعد وطرح برامج الولاء والرعاية الصحية المتكاملة للمتعاملين مع العيادات.

ويتبع عيادات داوي 20 فرعا في 10 محافظات مختلفة في أنحاء الجمهورية ويعمل بها 260 طبيًا.

وقال كريم سعادة، العضو المنتدب لشركة الأهلي كابيتال القابضة إن “داوي” نمت بشكل ملحوظ ، مشيرا إلى أن استثمار شركته فيها يناسب المهمة المستهدفة واستراتيجية النمو لمنصة الرعاية الصحية الخاصة بالأهلي كابيتال مما يوفر خدمات رعاية صحية عالية الجودة وبأسعار تنافسية

وقال جيمس هارموت رئيس صندوق المشروعات المصري الأمريكي، إن الصندوق تحمس لدعم “داوي” في مرحلته التالية من النمو.