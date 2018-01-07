داوود حسين: أتمنى التواجد فى الدراما المصرية قريبًا

أسير على نهج محمود عبدالعزيز فى تقديم التراجيديا والضحك معًا فى أعمالى تم تهديدى من فنان عراقى وقت الأزمة بين الكويت والعراق حوار– أحمد حمدي: شارك النجم الكويتي داوود حسين في أفلام مصرية السنوات الماضية، لكن قليلة العدد، مقارنة بباقي…

أسير على نهج محمود عبدالعزيز فى تقديم التراجيديا والضحك معًا فى أعمالى



تم تهديدى من فنان عراقى وقت الأزمة بين الكويت والعراق



حوار– أحمد حمدي:



شارك النجم الكويتي داوود حسين في أفلام مصرية السنوات الماضية، لكن قليلة العدد، مقارنة بباقي الفنانين العرب المشاركين في الأعمال التليفزيونية والسينمائي المصرية، وطرح له فيلم جديد “سرب الحمام” مؤخرًا، وقدم فيه لأول مرة الدراما والتراجيديا، وابتعد عن الكوميديا، مؤكدًا أنه خريج المعهد العالي للفنون المسرحية، وقدم أدوارا مسرحية درامية كثيرة أثناء مرحلة دراسته.

تحدث حسين لـ”المال” عن فيلمه الجديد “سرب الحمام” والسينما والدراما الكويتية، وأسباب غيابه عن الأعمال المصرية السنوات الأخيرة، ورأيه في ظاهرة النحت في الأعمال الفنية.



أكد، النجم الكويتي، داوود حسين أنه ابتعد مؤخرًا عن تقديم الأعمال الكوميدية في فيلمه “سرب الحمام”، لأنه في النهاية ممثل وخريج المعهد العالي للفنون المسرحية على أيدي أساتذة كبار، وجسد شخصيات مسرحية ثقيلة الوزن على يد الراحل سعد أردش وغيرهم، وتجاوز هذه الصعوبات، وأصبح يملك أدوات التمثيل بحرفية شديدة.

وأضاف في حواره لـ”المال” أنه حينما قدم أعمالا كوميدية وأحبه الجمهور فيها على مدى السنوات الماضية منذ عام 77 وحتى السنتين الأخيرتين، وحينما كان يشاهد أدوارا تراجيدية ودراما لممثلين آخرين كان يقول لنفسه “ليتني أقوم بهذه الأدوار”، مؤكدا أن التجارب السينمائية أصعب بكثير من التجارب التليفزيونية والمسرحية، لأن مشهد السينما الواحد يجب أن يؤديه جيدًا وحينما يعيده بعد أيام يجب أن يستحضر الشخصية التي يجسدها والسينما تفضح الممثل كثيرا، لأنها شاشة عملاقة، ومن خلالها يستطيع التمثيل بنظرات عينيه ومسامات الوجه لكن التليفزيون مختلف تماما عن السينما.

وعن مدى تأثير العلاقات بين الكويت والعراق بسبب فيلمه الجديد “سرب الحمام” نفى داوود حسين ذلك تمامًا، مشيرًا إلى أن الفيلم يتحدث ويناقش العلاقات الإنسانية والشعب العراقي، وهناك علاقات نسب ومحبة بينه وبين الشعب الكويتي، والمخرج وضع في الفيلم بعض الشخصيات العراقية المميزة، ولن يضع العراق في خانة الشر وإنما يرصد ما قام به الراحل صدام حسين وليس الإساءة للشعب العراقي أبدًا.

وتابع: أحاول السير على نهج فنانين كبار مثل محمود عبدالعزيز في تقديم الضحك والبكاء في نفس الوقت في أعماله الفنية، متمنيًا أن يستطيع تحقيق ما قاموا به في تاريخهم الفني.

وقال: بعيد عن الدراما المصرية برغم تكوينه علاقات جيدة مع المخرجين والمنتجين المصريين، لافتًا إلى أنه عرضت عليه بعض المسلسلات سابقًا لكن ارتباطاته الفنية وقتها حالت دون مشاركته في هذه الأعمال، لأنه لا يحب تشتيت نفسه في أكثر من عمل فني في وقت واحد ولا يحب النحت أبدًا في الفن.

وعن الكوميديا الكويتية، قال إنها أصعب من حيث وجود الموضوعات والسيناريوهات الجيدة، إضافة إلى أن الوضع في المنطقة العربية صعب للغاية.

واستطرد حسين قائلا: إنه يسعى لتكثيف وجوده في مصر في العام الجديد،

وقال أتمنى أن يحدث إنتاج فني مشترك بين الكويت ومصر في الدراما والسينما في العام الجديد، ويشارك فيه فنانون كويتون ومصريون، وتناقش هذه الاعمال قضايا معينة تهم المواطن العربي.

وأوضح أن مشاركة فيلمه السنمائي الجديد “سرب الحمام” في مهرجان القاهرة السينمائي مؤخرا بمثابة وسام على صدره، لان مصر بلد يوسف شاهين وانور وجدي وعظماء غيرهم، والسينما العالمية تعني سينما هوليوود والسينما العربية تعني مصر والدراما الخليجية تعني الكويت برغم أن هناك اشخاصًا ينزعجون من هذا الكلام، لكن هذه هي الحقيقة، مؤكدًا أنه لا يسعى للمنافسة في السوق المصرية أبدا مع الفنانين المصريين بل يسعى للتواجد في السوق المصري.

وقال حسين إن الفيلم الكويتي يواجه مشكلة في تسويقه في الخليج، ولا يستطيع تغطية مصاريف إنتاجه بسبب تضاؤل دور العرض السينمائي في دول الخليج، برغم أن أجور الفنانين أقل بكثير، مقارنة بالفنانين المصريين، لافتا إلى أن هناك شراكة بين الشركة السينمائية الكويتية وشركات الإنتاج في مصر، لذلك أي فيلم يطرح في القاهرة يتواجد في الكويت بدور العرض السينمائي، ويأتي فنانون مصريون للكويت لافتتاح أفلامهم الجديدة بسينمات الكويت دائمًا.

وأكد النجم الكويتي أنه لا يسعى لمنافسة أي فنان عربي أبدًا بل يفضل الاهتمام والتركيز في عمله الفني فقط، وتقديم الأفضل لجمهوره وذلك سر نجاحه السنوات الماضية، كما أنه يحب متابعة أفلام أحمد حلمي وعادل أمام وغيرهم لكن السينما الكويتية تقدم فيلما مختلفا كل فترة طويلة.

وعن السينما الكويتية قال: إنها غير نشطة مثل السينما المصرية

وكشف لنا أنه تم تهديده سابقا من ممثل عراقي كان يشارك معه في بعض الأعمال السنوات الماضية بسبب أنه كان يلقي بالإفيهات عليه أحيانًا ليضحك الجمهور على المسرح، وفوجئ في مرة باتصاله به وتهديده بأنه سيطلب له الجيش العراقي في وقت الأزمة بين العراق والكويت.