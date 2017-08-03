داوجونز يتجاوز 22 ألف نقطة لأول مرة فى تاريخه

خالد بدر الدينقفز مؤشر داو جونز لكبرى الشركات الصناعية الأمريكية بأكثر من 0.24 فى ختام تعاملات أمس الأربعاء ليصل إلى 22016.24 نقطة ليتجاوز حاجز 22 ألف نقطة للمرة الأولى فى تاريخه بفضل صعود أسعار أسهم شركة آبل بعد الإعلان عن نتائج مبيعاتها الفصلية القياسية لموبايلات آيفون.وذكرت وكالة بلومبرج أن أ

خالد بدر الدين

قفز مؤشر داو جونز لكبرى الشركات الصناعية الأمريكية بأكثر من 0.24 فى ختام تعاملات أمس الأربعاء ليصل إلى 22016.24 نقطة ليتجاوز حاجز 22 ألف نقطة للمرة الأولى فى تاريخه بفضل صعود أسعار أسهم شركة آبل بعد الإعلان عن نتائج مبيعاتها الفصلية القياسية لموبايلات آيفون.

وذكرت وكالة بلومبرج أن أسعار أسهم العديد من الشركات الأمريكية انخفضت مع الإعلان عن بيانات مختلطة عن قوة نمو الاقتصاد الأمريكى ونها انخفاض مؤشر التصنيع عن توقعات المحللين ووعدم زيادة الإنفاق الأمريكى حلال شهر يونيو الماضى.

ورغم ارتفاع أسعار أسهم شركة أبل لكن أسعار أسهم أخرى في قطاع التكنولوجيا تراجعت مع انخفاض أسهم معظم الشركات الأمريكية مما ساعد على بقاء المؤشرين ناسداك المجمع وستاندرد آند بورز 500 دون تغير يذكر حيث زاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 S&P بحوالى 1.22 نقطة أو ما يعادل 0.05% ليسنقر عند 2477.57 نقطة بينما انخفض المؤشر ناسداك بنسبة طفيفة أيضا بلغت 0.29 نقطة ليستقر عند 6362.65 نقطة.