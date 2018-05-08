داهوا تكنولوجى تختار عرب سكيوريتي كأفضل شركائها بالخليج ومصر‎

المال - خاصبحضور ومشاركة اكثر من 500 متخصص في مجال الأنظمة الأمنية والحماية، اختارت داهوا العالمية Dahua، شركة عرب سكيوريتي الخليج ASG -الشركة العاملة بمجال الأنظمة الأمنية فى الخليج ومصر بالقطاع التجاري وقطاع المشروعات في منطقة الخليج ومصر وذلك في احتفالية ضخمة لشركاء أعمالها في السوق المصرية.



المال – خاص

بحضور ومشاركة اكثر من 500 متخصص في مجال الأنظمة الأمنية والحماية، اختارت داهوا العالمية Dahua، شركة عرب سكيوريتي الخليج ASG -الشركة العاملة بمجال الأنظمة الأمنية فى الخليج ومصر بالقطاع التجاري وقطاع المشروعات في منطقة الخليج ومصر وذلك في احتفالية ضخمة لشركاء أعمالها في السوق المصرية.

وخلال الاحتفالية أعلنت داهوا عن طرح عدد جديد من المنتجات المتخصصة في مجال الأنظمة الأمنية والحماية للشركات والمؤسسات وكذلك الأفراد مثل التقنيات الرائدة بتكنولوجيا رقمية POC والتى تطرح للمرة الأولى وهي تكنولوجيا جديدة على السوق المحلي، كما تطرح ايضا تكنولوجيا k 4 للكاميرات التقليدية وليست الرقمية، وكشفت الشركة العالمية عن استراتيجيتها والتى تهدف إلى زيادة حصتها السوقية وتوسيع حجم أعمالها بالتعاون مع شركائها المحليين، كما استعرضت الشركة خلال اللقاء الذي حضره ريتشارد، مدير المبيعات بشركة داهوا العالمية، قصص نجاح شركائها خاصة عرب سكيوريتي الخليج والتى نفذت اكثر من 25 مشروع ضخم خلال العام الماضي بالتعاون مع داهوا العالمية.

وأعرب باسم بهاء، رئيس مجلس إدارة شركة عرب سكيوريتي الخليج عن سعادته بهذا التكريم، مؤكدا أن عرب سكيوريتي تسعى لزيادة الحصة السوقية لشركة داهوا العالمية من خلال عدد من الحلول والمنتجات المتخصصة ذات الجودة العالية والإمكانيات منقطعة النظير،حيث نجحت عرب سكيوريتي في تنفيذ عدد من المشروعات في كل أنحاء الجمهورية اعتمادا على تقنيات داهوا الرائدة.

وأضاف: “أن الشركة لديها مجموعة متنوعة من الحلول المتقدمة والخاصة بالتجمعات السكنية والمدن الذكية والمنشآت الفندقية والسياحية , ومنها أجهزه الانتركم والتحكم في الدخول والخروج والاقفال الذكية والإنذار والتى تعمل على توفير اقصي مستويات الآمان للسكان ولرواد هذه الأماكن، مما يساعد في عمليات منع حدوث الجرائم وسرعة أكتشاف مرتكبيها، حيث تحتل الشركة صدارة الشركات في الخليج ومصر في مجال أنظمة الأمن والحماية وأنظمة المراقبة بالفيديو من حيث الانتشار مبيعًاً حيث ترفع شركة عرب سكيورتى شعار الجوده لكسب رضاء العملاء باعتبارها رائده في هذه التكنولوجيات “.

وخلال الاحتفالية كرمت ايضا شركة عرب سكيوريتي اثنان من أكبر موزعيها في مصر وهم شركة “ايجل اي” كأفضل موزع في مجال التوزيع لعام 2017، وشركة “الصقر” كأفضل موزع للمشروعات لعام 2017.

من جانبه اشاد ريتشارد، مدير المبيعات بشركة داهوا العالمية :” بأداء شركة عرب سكيوريتي خلال عام 2017 مؤكدا أن الشركة تسعى خلال العام الحالي إلى مضاعفة حجم اعمالها بنسبة نمو تتجاوز 75% عما حققته في العام الماضي، مشيرا أن الشركة حققت نموا في عدد من القطاعات منها قطاع المشروعات والقطاع الصحي بالإضافة إلى قطاع الاستثمار العقاري”.