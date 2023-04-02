«دانون مصر» تعتزم طرح 6 منتجات جديدة العام الحالي

كشف هشام رضوان العضو المنتدب لـ«دانون مصر» إن الشركة تعتزم طرح 6 منتجات جديدة العام الحالي، وذلك بعد انتهاء موسم شهر رمضان.

وفضل رضوان عدم الإفصاح عن أي تفاصيل في هذا الصدد، لافتا إلى أن الشركة رفعت رأسمالها بقيمة 150 مليون جنيه خلال العام الحالي (ما يعادل 5 ملايين يورو) بهدف تنفيذ خطة توسعية تنعكس على المبيعات والتصدير، مشيرًا إلى تمويلها من الكيان الأم.

وقال «رضوان» لـ«المال» إن رفع رأس المال يعد المرة الثانية بعدما تم تنفيذ زيادة مماثلة العام الماضى، موضحًا أن إجمالى قيمة الزيادتين تعادل %30 من استثمارات الشركة التراكمية منذ بدء عملها بالسوق المحلية، والبالغة مليار جنيه.

وأشار إلى أن هذه الزيادة ستوجه لدعم العمليات التشغيلية وتطوير خطوط الإنتاج بمصنع الشركة، وإضافة تكنولوجيا جديدة لخفض استهلاك الطاقة والمياه، بهدف تعزيز الكفاءة الإنتاجية، واستيراد المواد الخام الأساسية، فى ظل الارتفاعات القياسية للسلع مؤخرًا.

ولفت «رضوان» إلى أن عملية التطوير ستؤدى إلى نمو المبيعات بواقع %35 خلال 2023، وفقًا للخطة الموضوعة، مقارنة بـنحو %20 السنة الماضية الماضى، كما ستدعم «دانون» في زيادة الصادرات إلى %5 من الإنتاج، مقارنة بـنسبة %2 فقط فى 2022.

وأوضح أن «دانون» بدأت منذ نحو 3 سنوات تصدير منتجاتها، وحققت قاعدة جيدة فى الأسواق التى تتعامل معها، خاصة أن أسعارها تتمتع بميزة تنافسية.

وتتواجد «دانون مصر» فى السوق المحلية منذ عام 2006 كاستثمار مباشر من الشركة الأم، واستحوذت عام 2015 على «حلايب» للألبان، فى صفقة قيمتها 120 مليون جنيه، وترتكز استراتيجيتها الاستثمارية على محورين، اقتصادى واجتماعى.

وتمتلك «دانون» مصنعًا يضم 9 خطوط إنتاج، وهو حاصل على شهادة القائمة البيضاء من هيئة سلامة الغذاء، كما أن لديها أيضًا مزرعة بالنوبارية تعد واحدة من أكبر المزارع فى مصر، تم إنشاؤها بالتعاون مع وزارة الزراعة، تضم 6000 رأس ماشية لإدرار الألبان، وتكفى نحو %40 من احتياجات الشركة من الألبان.



