«دانون مصر» تطلق مبادرة للتوعية بأسس تغذية الأطفال والعادات السليمة

تطلق شركة «دانون مصر» ، التابعة لشركة دانون العالمية للأغذية والمشروبات، بالتعاون مع النجمة السورية الكبيرة والأم كندة علوش وعدد من كبار خبراء أطباء الأطفال مبادرة للتوعية بأسس تغذية الأطفال والعادات الغذائية السليمة.

قامت الفنانة المعروفة “كندة علوش”، بتوجيه مبادرة عامة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي للتواصل للحصول على المشورة والإجابات حول تغذية الأطفال من الخبراء. وقد شجعت الأمهات الأخريات على تقديم أسئلتهم للخبراء للإجابة عليها جميعًا.

وتقوم دانون مصر بالمشاركة مع كبار الخبراء في مجال رعاية الأطفال والتغذية للإجابة على الأسئلة والمخاوف التي قد تطرحها أمهات مثل كندة الفنانة المعروفة.

كما أن نصائح الخبراء المهنية ستبدد الخرافات والشائعات حول صحة الأطفال وعادات الأكل، مما يؤدي لإنشاء نظام دعم ومصدر موثق للمعلومات ومرجع مطلوب بشدة لجميع الأمهات للرجوع إليه في ظل هذه الأوقات التي يبحث فيها الأمهات على المعلومات على شبكات التواصل الاجتماعي.

وعلقت حنان نايل رئيس قطاع الشئون الحكومية والقانونية وعلاقات العامة بدانون مصر على مبادرة المسئولية المجتمعية : “نحن نؤمن بحق الوالدين في التأكد من أنهم يتبعون الأسس السليمة والمناسبة لتغذية أطفالهم وصحتهم، من خلال ربطهم بأفضل المتخصصين في مجال تغذية الأطفال، وتأمل دانون مصر في المساعدة على تبسيط الأمور والإجابة على تساؤلات الأمهات.”



يذكر أن «دانون مصر» قامت من قبل بتقديم نصائح صحية متخصصة للأمهات والآباء في مصر، وتشتهر الشركة بتاريخها الطويل في العناية بالسلامة الغذائية لجميع أسر المستهلكين من خلال العمل عن كثب مع الأطباء ذوي الكفاءات العالية من جميع أنحاء العالم لضمان جودة وقيمة منتجاتهم.

وتعمل «دانون» مصر التابعة لدانون العالمية في السوق المصرية منذ عدة سنوات، وتعد من كبار منتجي الأغذية داخل السوق المحلية.

ويعد قطاع الصناعات الغذائية في السوق المصرية ضمن أهم القطاعات التي تلقي رواجا ، فى ظل زيادة معدلات الاستهلاك، كما أن عدد سكان مصر والذي تجاوز الـ 100مليون يعد عاملا رئيسيا وجذابا للعديد من الشركات العالمية المنتجة فى جميع القطاعات.

وتعمل دانون مصر على مدار تاريخها داخل السوق المحلية علي تطوير منتجات جديدة ومتنوعة تلبي احتياجات المستهلك المصري وبجودة مرتفعة تمكنها من احتلال مرتبة متقدمة كأحد أكبر العاملين في القطاع الغذائي.