«دانون مصر» تشارك في فعاليات COP27 بـ4 جلسات عن هدر الطعام ومستقبل الأعمال في أفريقيا‎‎

قالت شركة دانون مصر، إنها ستشارك في فعاليات قمة المناخ COP27 المنعقدة حاليا في شرم الشيخ عبر 4 جلسات نقاشية حول هدر الطعام، ومستقبل الأعمال التي تدعم مواجهة التغيرات المناخية في أفريقيا.

تُعقد الجلسة النقاشية الأولى التي ستشارك بها دانون تحت عنوان “أهمية زيادة الوعي بالقضاء على هدر الطعام” بمشاركة هشام رضوان، المدير العام والعضو المنتدب لشركة دانون مصر وشمال شرق افريقيا، وحضور بنك الطعام المصري تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي.

وتعليقاُ على ذلك أكد رضوان أن الأمن الغذائي من أهم القضايا الاستراتيجية الحيوية التي ترتبط بالأمن القومي المصري، لذلك تعمل دانون في إطار استراتيجية ورؤية الدولة 2030 للتنمية المستدامة، من منطلق أن صحة الناس والكوكب مترابطان، وكلاهما يحتاج إلى التغذية والحماية، وهو ما جعل أهداف دانون 2030 تدور حول تحقيق ريادتها في إتاحة التغذية الصحية السليمة، والعمل على مواجهة هدر الطعام.

بينما ستتناول الجلسة الثانية، التي تعقد تحت عنوان “مستقبل الأعمال” مناقشة كيفية خلق مستقبل متجدد في أفريقيا، والتحول نحو تحقيق التنمية المستدامة، وذلك بحضور هشام رضوان، المدير العام والعضو المنتدب لشركة دانون مصر وشمال شرق أفريقيا، الذي سيلقى الضوء على دور دانون المزدوج تجاه نجاح الأعمال والتقدم الاجتماعي، ودورها الفعال كأول شركة تحصل على شهادة B Corp™️ في مصر والشرق الأوسط بما يُعد علامة على الثقة في أن الشركة تمارس أعمالها بطريقة تلبي المعايير الصارمة للأداء الاجتماعي والبيئي، وأنها تحقق قفزة هائلة في نتيجة التقييم من 81.6 إلى 109.4، بزيادة مذهلة بنسبة 34٪، ويؤكد ريادتها في التحول نحو تغيير النظم الاقتصادية، وقدرتها على بناء الثقة بين المستهلكين والموردين والمجتمع.

أما الجلسة الثالثة والتي ستعقد بحضور عصام المداح، رئيس قطاع الموارد البشرية وقطاع الشئون المؤسسية في دانون مصر وشمال شرق أفريقيا؛ فتتناول تقييم شركه B lab لشركة دانون حول الإجراءات المُتبعة من قبل الشركة في مجال الحوكمة ودورها في مواجهة التغيرات المناخية، وذلك من خلال جودة منتجاتها وخدماتها وأخلاقيات التسويق، والتزامها تجاه تحقيق النجاح في أعمالها من خلال الاهتمام بالربح المالي بما لا يطغى على تلبية معايير الأداء الاجتماعي والبيئي، بما جعلها مؤهلة للحصول على جائزة التغليف من شركة جولدن MEA لاستدامة إنتاج البلاستيك الصلب.

وفي الجلسة الرابعة ستشارك بها ندى نجم, إخصائي للاستدامة والبيئة في دانون مصر, و تدور المناقشات حول الدور الكبير الذي تلعبه شركات الصناعات الغذائية الكبيرة في إعادة تعريف المنظومة الغذائية على نطاق واسع، والعمل على الحد من إهدار الطعام لتحقيق العديد من المنافع، ومساعدة الدول على تحسين صحة المواطنين وتعزيز الاقتصاد والبيئة اعتمادا على أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بخفض نصيب الفرد في المخلفات الغذائية إلى النصف على مستوى البيع بالتجزئة وعلى مستوى المستهلكين والحد من فاقد الغذاء في سلاسل الإنتاج والإمدادات، للتخفيف من آثار تغير المناخ.

قال هشام رضوان المدير العام والعضو المنتدب لشركة دانون مصر وشمال شرق أفريقيا، إن الشركة تعمل على تحقيق استراتيجيتها المتعلقة بتحقيق السلام المجتمعي والأمن الغذائي، وتوفير المواد الغذائية ذات القيمة العالية إلى الفئات المستحقة.

وأوضح أن دانون مصر تسعى إلى تحقيق ريادتها في إتاحة التغذية الصحية السليمة، والعمل على مواجهة هدر الطعام من ناحية أخرى؛ وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية في مصر الذي شجع دانون ودفعها الى تعظيم مسئوليتها المجتمعية، خاصة وأن قضية هدر الطعام ليست قضية إنسانية واجتماعية فحسب بل أن لها تداعيات اقتصادية وبيئية كبيرة وتحتاج تضافر الجهود من جميع الأطراف سواء الحكومة أو المجتمع المدني أو القطاع الخاص.

كما أكد رضوان أن دانون تؤكد التزامها بتحقيق الاستدامة البيئية، والتنمية المجتمعية، دون الالتفات إلى الربح المادي في المقام الأول، موضحا أن دانون في الوقت الذي تعمل فيه على تصنيع منتجاتها تركز على الصحة العامة، تقوم أيضا بتنفيذ والمشاركة في المشروعات التي تساهم في تحسين التأثير الاجتماعي للشركات، ودعم المشروعات الصغيرة لرواد الاعمال.