« دانون» توفر احتياجات «مجدي يعقوب » من منتجات الألبان لمدة 6 أشهر

وتشمل المنتجات ألبان للأطفال للتخفيف من أعراض الارتجاع الناتجة عن ضعف الصمام بين المريء والمعدة لدى بعض المواليد، وألبان خالية من اللاكتوز، بالإضافة الى زبادي وحليب دانون للأطفال.

أعلنت شركة دانون مصر عن تعاونها مع مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض و أبحاث القلب، بمناسبة اليوم العالمى للقلب الذي يوافق 29 سبتمبر من كل عام.

وتقوم دانون بتوفير التغذية اللازمة والصحية لدعم الأطفال من مرضى القلب بمؤسسة مجدي يعقوب لمرحلة ما بعد الجراحة.

وذلك كجزء من إستراتيجية دانون مصر التي تهدف إلى توفير المواد الغذائية ذات قيمة غذائية عالية، بما ينعكس إيجابيا على الصحة العامة.



وبموجب التعاون مع مؤسسة مجدي يعقوب تقوم دانون بالتبرع بثلاجة للمعدات الطبية، والتبرع بالآلاف من منتجاتها لتكفي احتياجات المستشفى لمدة 6 أشهر.

وتشمل المنتجات ألبان للأطفال للتخفيف من أعراض الارتجاع الناتجة عن ضعف الصمام بين المريء والمعدة لدى بعض المواليد، وألبان خالية من اللاكتوز، بالإضافة إلى الزبادي وحليب دانون للأطفال.



وقال هيثم صادق، المدير العام لدانون مصر وشمال شرق أفريقيا، إن التعاون مع مؤسسة مجدي يعقوب، يأتي فى إطار تحقيق إستراتيجية دانون مصر التي تهدف إلى تحقيق الصحة من خلال الغذاء.

وذلك لأكبر عدد ممكن من المواطنين عن طريق توفير المواد الغذائية ذات القيمة الغذائية العالية إلى الفئات المستحقة .

وتسعي دانون أيضا إلى تحقيق ريادتها في إتاحة التغذية الصحية السليمة كجزء من مسئوليتها المجتمعية لدعم توجه ورؤية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي.

كما تسعي “دانون” إلي خلق فرص عمل للشباب، تمكين المرأة، تنمية ملف الزراعة المستدامة و تطوير صناعة الغذاء.



من جانبها، وجهت دينا الجزار، نائب الرئيس للتنمية وجمع التبرعات بمؤسسة مجدي يعقوب للقلب، الشكر لشركة دانون مصر على إسهاماتها الخيرية في دعم صحة الأطفال المستفيدين من خدمات المؤسسة.

وأعربت عن سعادتها بتضافر جهود القطاع الخاص مع المجتمع المدني في مساندة الأطفال خاصة من الفئات الأولى بالرعاية؛ لتقديم خدمات صحية متميزة وتغذية سليمة تسهم في إعداد أجيال من الأطفال تتمتع بصحة جيدة.