دانة غاز تفوز بدعوى تحكيم دولي لإلغاء صفقة بيع أصولها في مصر

فازت شركة “دانة غاز” الإماراتية بدعوى تحكيم دولي تقر حقها في إلغاء صفقة بيع أصولها في مصر إلى مجموعة آي.بي.آر الوسطاني للبترول IPR Wastani Petroleum Ltd.

وقالت دانة غاز إن قرارا صدر لصالحها يوم 19 يوليو الجاري من محكمة لندن للتحكيم الدولي، في إطار دعوى التحكيم التي رفعتها مجموعة آي.بي.آر الوسطاني للبترول، التابعة لمجموعة آي.بي.آر للطاقة.

وكانت دانة غاز قد أعلنت في 25 أكتوبر 2020 عن إبرامها اتفاقية ملزمة مع شركة “آي بي آر الوسطاني للبترول المحدودة”، لبيع أصولها البرية المنتجة للنفط والغاز في مصر مقابل ما يصل إلى 236 مليون دولار، وتضمنت الصفقة دفعات مستقبلية مشروطة.

لكن، وفي 22 أبريل 2021 أعلنت دانة غاز عن عدولها عن بيع أصولها البرية في مصر إلى مجموعة آي.بي.آر الوسطاني للبترول.

وقالت آنذاك إنه “تعذر على الطرفين استيفاء عدد من الشروط المسبقة لاتفاقية البيع بما يرضي الطرفين قبل حلول التاريخ النهائي لإتمام اتفاقية البيع، والذي توافق يوم الأربعاء 14 أبريل 2021”.

وأضافت: ” بناء على ذلك، قرر مجلس إدارة الشركة إنهاء اتفاقية البيع ومواصلة الاحتفاظ بأصول الشركة في مصر وتشغيلها”.

لكن آي بي آر الوسطاني، رفضت إلغاء الصفقة وطلبت التحكيم، ولاحقا قدمت طلب تحكيم تعارض فيه حق دانة غاز في إنهاء اتفاق البيع والشراء.

قرار التحكيم الدولي

وجاء في قرار المحكمة رفض دعوى مجموعة آي.بي.آر الوسطاني للبترول بمجملها، حيث حكمت المحكمة لصالح شركة دانة الغاز في قرارها الصادر والذي خلص إلى تأكيد أحقيتها في كافة النقاط الرئيسية بالدعوى، بما في ذلك قيامها بإلغاء اتفاقية البيع والشراء.

وبموجب قرار هيئة التحكيم، ستواصل دانة غاز إدارة وتشغيل أصولها في قطاع النفط والغاز بما يحقق مصلحة مساهميها، كما تقول الشركة.

ودانة غاز تستثمر في مصر منذ 14 عامًا وهي خامس أكبر منتج للغاز في البلاد حيث تنتج حاليًا 30 ألف برميل نفط يوميًا من 14 منطقة تطويرية برية.