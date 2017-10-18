دانا حمدان : لم أر تجمعا فنيا كبيرا مثل الطوفان منذ ليالي الحلمية

· لا أمانع في تصنيفي ممثلة إغراء وانتظروني في "السبع صنايع" مع شقيقتيحوار – أحمد حمديشاركت الفنانة الأردنية دانا حمدان الفترة الماضية في مسلسل "الحصان الأسود" مع الفنان أحمد السقا، وقدمت دورا مميزا، وتشارك حاليا في مسلسل "الطوفان"، وهو عمل درامي ضخم يضم كوكبة من النجوم لم نشهده منذ

· لا أمانع في تصنيفي ممثلة إغراء وانتظروني في “السبع صنايع” مع شقيقتي



حوار – أحمد حمدي



شاركت الفنانة الأردنية دانا حمدان الفترة الماضية في مسلسل “الحصان الأسود” مع الفنان أحمد السقا، وقدمت دورا مميزا، وتشارك حاليا في مسلسل “الطوفان”، وهو عمل درامي ضخم يضم كوكبة من النجوم لم نشهده منذ مسلسلات ليالي الحلمية كما تؤكد لنا، وهو المسلسل الذي يتم عرضه حاليا على شاشة دي إم سي.

تتحدث حمدان لـ”المال” عن كواليس مسلسل “الطوفان” ورأيها في التجربة، وكذلك مهرجان الجونة السينمائي، وتصرف أحمد الفيشاوي فيه، ومشاركتها لشقيقتها في مسلسل “السبع صنايع”، ورأيها في تصنيفها ممثلة إغراء، وأبرز محطاتها الفنية في مسيرتها الفنية حتى الآن من وجهة نظرها، وتوليها مسؤولية ستايل مي سليم في ألبومها الجديد “ولا كلمة”.

قالت النجمة دانا حمدان لـ”المال” إنها لم تر مثل هذا التجمع الضخم للنجوم في مسلسل تليفزيوني واحد منذ مسلسل “ليالى الحلمية” مثلما شاهدت في مسلسل “الطوفان” الذي يعرض منذ بداية الأسبوع الحالي، مضيفة أن العمل يناقش قضايا اجتماعية هامة، وأهمها تأثير المال والثروة على نفوس الناس.

وأضافت في حديثها لنا أن وجود كوكبة من النجوم في عمل درامي واحد يكسبه مستوى ووزنا كبيرا، والمنتجان ريمون مقار ومحمد عبدالعزيز يعملان جاهدين على توفير كل الإمكانات المادية والمعنوية ليظهر المسلسل بأفضل صورة ممكنة للجمهور العربي.

وأكدت أنها لا يمكن أن تسنى تجربتها في مسلسل “الحصان الأسود” مع النجم أحمد السقا، واصفة إياه أنه ملتزم في عمله الفني، وذلك سر نجاحه واحتفاظه ببريق نجوميته لسنوات في السينما، مشيرة إلى إنه يتعامل بتواضع شديد مع أي فنان أمامه سواء كانوا نجوما أو فنانين مبتدئين.

ونوهت دانا إلى أنه كان من المفترض أن تتواجد في الدورة الأولى لمهرجان الجونة السينمائي مع شقيقتها ميس حمدان لولا انشغالها بتصوير مسلسل “الطوفان”، لكنها ترى أن المهرجان كان مميزا في أمور كثيرة من حيث الشكل الذي ظهر به، والتنظيم والندوات التي أقيمت للأفلام المعروضة به.

وتابعت قائلة: المهرجان كان رائعا حقيقة باستنثاء ما فعله الفنان أحمد الفيشاوي في حفل الافتتاح، وتسبب في صدمة للكثيرين، وأنا منهم، وذلك بعد اللفظ غير اللائق الذي قاله على المسرح أمام الملايين، ما تسبب في وقوع أزمة لإدارة المهرجان لكنه اعتذر فيما بعد عن تصرفه، ويجب علينا أن نتجاوز هذا التصرف ونركز على ما قدمه المهرجان للسينما والفن.

وأوضحت حمدان أنها لا تقلق أبدا من تصنيفها كممثلة إغراء بسبب نشر صور جريئة لها أحيانا على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنها ترى أن الناس تفهم جيدا أن ما تفعله هي طبيعة في شخصيتها وحياتها وليس بهدف الإثارة، مثلما تفعل فنانات أخريات على حساباتهن على السوشيال ميديا.

وأكدت أيضا أنها تولت مسئولية الإشراف على ستايل شقيقتها النجمة مي سليم في ألبومها الجديد “ولا كلمة” بطلب من الأخيرة شخصيا، وكانت تجربة جيدة في رأيها بحكم عملها كمصممة أزياء، ونجاحها فيه منذ سنوات قبل احترافها الفن.

واستطردت دانا أنها تشارك مي في مسلسل “السبع صنايع” في إحدى الحلقات ومعها النجم هاني رمزي، وسيتم عرضه الفترة المقبلة، وقدمت فيها شخصية كوميدية جديدة عليها ستفاجئ الجمهور بها، وجاء ذلك بعد مشاركتها لها في مسلسل “اختيار إجباري” الفترة الماضية مع المخرج مجدي السميري وأحمد زاهر وكريم فهمي وخالد سليم، وكانت تجربة فنية مميزة في مسيرتها الفنية.