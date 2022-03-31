أعلنت شركة داماك العقارية الإماراتية إرساء عقد بناء بقيمة تتجاوز 500 مليون درهم على شركة “شابورجي بالونجي الشرق الأوسط”، لتتولى بموجبه تنفيذ الأعمال الرئيسية في مجمع “سانتوريني” ضمن مشروع “داماك لاجونز”، الذي يعد أحدث مجتمع سكني فاخر في “دبي لاند” بالقرب من مجتمع “داماك هيلز”.

وقالت داماك العقارية في بيان وصل المال إن العقد يتضمن بناء 847 فيلا، ومن المتوقع أن تبدأ أعمال البناء خلال شهر أبريل 2022. ستتميز هذه الفلل عند اكتمالها بتصاميم خارجية يطغى عليها اللونان الأبيض والأزرق، كدلالة على الزخارف الأنيقة التي تميز هذه الجزيرة ​​الشهيرة في البحر الأبيض المتوسط.

بهذه المناسبة، قال محمد الطحاينة، مدير عام المشاريع في داماك العقارية: “لقد وقع اختيارنا على شابورجي بالونجي كشريك مثالي يشاطرنا قيمنا الخاصة، لاسيما الجوانب المتعلقة بالجودة والسلامة والتسليم في الوقت المحدد”.

أضاف الطحاينة: “على ثقة بأن خبرتها الواسعة في تنفيذ مشاريع متميزة ستسهم بشكلٍ أساسي في رسم معالم داماك لاجونز وفقاً لما هو مخطط له، ولنقدم لعملائنا تجربة مجتمعية فريدة، كي نرتقي سوياً بالتنمية الحضرية في دبي، والوصول بها إلى آفاق جديدة”.

يشار إلى أن مجتمع داماك لاجونز الممتد على مساحة 45 مليون قدم مربعة هو مجتمع مستوحى من عجائب البحر الأبيض المتوسط، ​​ويتميز بشواطئه الرملية البيضاء وأجواء الجزر الاستوائية وغيرها الكثير من التجارب الخلابة، كما تتفرد الفلل والمنازل المستقلة بتصاميمها المعمارية الأنيقة، فضلاً عن موقعها الرائع حول البحيرات المذهلة التي تناهز مساحتها مليون قدم مربعة.

هذا وسيكون سانتوريني المجمع الرئيسي للمشروع، وسيتيح للسكان فرصة الاستمتاع بتجربة حياة هادئة في “جزيرة أوديسي” التي تم تعزيزها بمنطقة مخصصة لأنشطة اللياقة البدنية، مع إضافة جدار عالي لمحبي التسلق. كما يمكن للسكان الاسترخاء بجانب البركة الطبيعية، أو حتى الاستمتاع بمشاهدة فيلم تحت النجوم في السينما العائمة فوق الماء.

وتترابط منازل التاون هاوس والفلل في المجمع مع بعضها بعضاً عبر الممرات الجذابة والمسارات المخصصة لقيادة الدراجات الهوائية والمساحات الخضراء، حيث تكون جميع هذه المعالم على بعد مسافة قصيرة سيراً على الأقدام من الشاطئ الرملي.