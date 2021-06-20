دالي بليند : كريستيان إريكسن يمكنه الاستمرار رغم إصابته بسكتة قلبية

وذكر «بليند»، أنه كان لديه أيضا جهاز منظم لضربات القلب بعد أن عانى من مشاكل في القلب في الملعب في الماضي

هاجم الهولندي دالي بليند، لاعب أياكس أمستردام والمنتخب الهولندي لكرة القدم، النقاد الذين توقعوا انتهاء مستقبل اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسن في كرة القدم، وقال إنه يمكنه الاستمرار في اللعب على الرغم من إصابته بسكتة قلبية.

يذكر أنه انهار لاعب الوسط الدنماركي، 29 عامًا، أمام فنلندا بعد إصابته بسكتة قلبية، وتم تزويده بجهاز منظم لضربات القلب يوم السبت الماضي.

ولا يزال غير الواضح ما إذا كان لاعب أنتر ميلان سيكون قادرًا على لعب كرة القدم مرة أخرى، لكنه تعافى جيدًا، وكان لائقًا بما يكفي ليخرج من المستشفى يوم الجمعة.

وذكر لاعب نادي أياكس ومانشستر يونايتد السابق «بليند»، أنه كان لديه أيضا جهاز منظم لضربات القلب بعد أن عانى من مشاكل في القلب في الملعب في الماضي.

كان لدى الهولندي، صاحب 31 عامًا، أشخاص يقترحون أن مسيرته المهنية قد انتهت، لكنه عاد بنجاح.

وأصر على أن يروي قصته كدليل على أنه لا تعني نهاية إريكسن في الملاعب.

وفقًا لما أوردته «المترو»، قال بليند: «عندما حدث هذا لي، كان العالم كله يخبرني بأنني انتهيت كلاعب، وأنني لن أتمكن من اللعب مرة أخرى».

وتابع: “انظر أين أنا اليوم.. لهذا أقول للجميع.. “اتركوا كريستيان وشأنه!”

وأضاف: شعرت أنني جاهز وشعرت بالراحة للعودة بمجرد حصولي على الضوء الأخضر من الأطباء في المستشفى والطاقم الطبي في أياكس.