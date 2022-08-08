«داليا خورشيد» العضو المنتدب الجديد لـ«بلتون المالية القابضة»

علمت المال ان شركة “شيميرا الإماراتية” إختارت الدكتورة داليا خورشيد لتتولى منصب العضو المنتدب التنفيذي لشركة بلتون المالية القابضة.

داليا خورشيد من المؤتمر

واستحوذت شركة شيميرا الإماراتية على حصة 55.9% من أسهم شركة بلتون المالية القابضة خلال الأسبوع الماضي.

وتابعت المصادر أنه سيتم عرض تشكيل مجلس الإدارة على الجمعية العمومية لشركة بلتون و التي ستنعقد بنهاية الشهر الجاري.

وذكرت أن تعيين خورشيد جاء في إطار عملية الهيكلة الإدارية التي تجريها شركة شيميرا على بلتون عقب استحوذاها على أسهمها.

وأوضحت البورصة المصرية في بيان لها أنه تم تنفيذ عرض الشراء الإجباري المقدم على أسهم بلتون لعدد 259,121,821 سهم بقيمة إجمالية نحو 384.8 مليون جنيه.

وكان عرض شركة شيميرا للاستثمار الإماراتية للاستحواذ على حصة أغلبية في شركة بلتون القابضة اجتذب نحو 259.1 مليون سهم، أي بما يعادل 55.9% من أسهم الشركة، وهي ما تمثل حصة أوراسكوم المالية القابضة.

يذكر ان داليا خورشيد، كانت قد تولت عدة مناصب في السوق المحلية سابقا اذ كانت وزيرة الاستثمار في عام 2016 ، كما اسست شركة “مسار” للاستشارات المالية و شغلت منصب رئيس مجلس ادارتها و العضو المنتدب ، و قبل ذلك شغلت منصب الرئيس و العضو المنتدب لشركة إيجل كابيتال للاستثمارات المالية.

كما تولت عدة مهام في عدة مؤسسات محلية و اجنبية مثل شركة اوراسكوم للانشاءات و سيتي بنك و البنك التجاري الدولي.

واحتلت خورشيد المركز الثاني في قائمة “فوربس ميديل إيست” لأقوى 10 نساء في القطاع الحكومي بالشرق الأوسط، في سبتمبر 2016، عندما كانت تتولى حقيبة الاستثمار،