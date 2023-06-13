داليا البحيري تعيش حالة نشاط بين «أولاد حريم كريم» و«سيدتي أنا»

تعيش النجمة داليا البحيري حاليا حالة نشاط فني كبير ، بالمشاركة في أكثر من عمل فني لتعود بها للشاشة والجمهور بعد فترة غياب طويلة لم تقدم فيها أعمالا فنية.

حيث تشارك داليا البحيري في بطولة فيلم “أولاد حريم كريم” مع المطرب مصطفى قمر ، وهو الجزء الثاني للفيلم الذي قدم منه الجزء الأول منذ 20 عاما تقريبا ولاقى نجاحا كبيرا وقتها ، يشارك في بطولة الجزء الثاني بسمة ، علا غانم ، بشرى ، تيام قمر ، عمرو عبد الجليل ، رنا رئيس ، تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

كما تقوم داليا حاليا ببطولة مسرحية “سيدتي أنا” ويشاركها الفنان نضال الشافعي ، وعدد من الفنانين، المسرحية مأخوذة عن رائعة برنارد شو بجمليون ، دراما تورج للمخرج محسن رزق ، موسيقى محمود طلعت واستعراضات مصطفى حجاج ، ويتم عرضها بالمسرح القومي حاليا.