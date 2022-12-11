«دالتكس» تستهدف 14% ارتفاعا بصادراتها الخارجية في 2023

تستهدف شركة «دالتكس» لتصدير الحاصلات الزراعية، نمو صادراتها الزراعية إلى الأسواق الخارجية في 2023 ما بين 9 إلى 14% من حيث تنوع الأسواق وزيادة الكميات المصدرة إلى الخارج، وفقا لتصريحات الدكتور سمير النجار رئيس الشركة لـ«المال».

يشار إلى أن الشركة تعمل منذ عام 1962، وتعد من أكبر الشركات المصدرين للبطاطس في السوق المصرية والأوروبية، كما أنها نجحت في تصدير أول شحنة للبرتقال المصري إلى السوق اليابانية والتي يبدأ موسم تصديره لها في شهر سبتمبر من كل عام وينتهي في أغسطس من العام التالي.

قال النجار، إنه في ضوء التغيرات العالمية وأزمة الغذاء وحاجة مصر لزيادة الصادرات دفع الشركة إلى زيادة صادراتها في 2023، لافتا إلى أن زيادة الصادرات تساهم في جلب العملة الصعبة إلى الدولة ما يساعدها في التنمية الاقتصادية.

وأضاف النجار، أن الزيادة في نمو الشركة يأتي نتيجة للتوسع في استصلاح كميات كبيرة من الأراضي الزراعية الجديدة، بالإضافة إلى استخدام الطرق الحديثة للري والحفاظ على البيئة المصرية، ما يدفعها إلى الزيادة في النمو العام المقبل.

وأشار إلى أن الشركة تهتم بتصدير المحاصيل التصديرة مثل: «البطاطس، والموالح، والعنب» بالإضافة إلى المحاصيل الاستراتيجية كـ«القمح والشعير»، لافتا إلى أنها تعبر من كبرى الشركات العاملة في زراعة القمح وتقوم بتسليمه إلى الدولة سنويا للمساهمة في تغطية الاحتياجات الرئيسية.

وأكد النجار، أن الشركة تستهدف الأسواق اليابانية والصينية والهندية، بالإضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، لافتا إلى أن عملية التصدير تتم بالشحن البحري عن طريق الموانئ المصرية سواء البحر الأبيض أو الأحمر.

وتعد شركة دالتكس، سادس أكبر شركة في مصر مصدرة للموالح، وتصدر للعديد من الدول على مستوى العالم منها دول أوروبية والصين والهند.

«النجار»: تطوير الموانئ والطرق ساهم في زيادة صادراتنا بنسبة تزيد عن 25%

وتابع النجار، أن تطور البنية التحتية للموانئ والطرق في مصر كان لهما الدور الأكبر في زيادة صادرات الشركة إلى الأسواق الخارجية في السنوات الأخيرة بنسبة تزيد عن 25%.

وعن تحريك سعر الدولار أمام الجنيه المصري وتأثيره على زيادة الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية، أشار «النجار» إلى أن السعر الحقيقي العادل للعملة المصرية يساعد على زيادة الصادرات والسياحة والإنتاج عموما سواء الزراعي أو الصناعي.

وبلغ إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير 2022 وحتى 24 أغسطس الماضى حوالى 4 ملايين و 491 ألفا و99 طنًا من المنتجات الزراعية، وفقًا لتقرير صادر عن الإدارة المركزية للحجر الزراعى.

وأشار التقرير إلى أن أهم الصادرات الزراعية هى الموالح، البطاطس، البصل الطازج، عنب، الطماطم الطازجة، البطاطا، الفراولة، الفاصوليا الطازجة والجوافة، الثوم، المانجو، البطيخ.

وبلغ إجمالى الصادرات الزراعية من الموالح مليونا و626 ألف 694 طن، بالإضافة إلى تصدير 831 ألفا و696 طن بطاطس طازجة، لتحتل المركز الثانى فى الصادرات الزراعية بعد الموالح.