نقل وملاحة

«داكس» الألمانية تمنح شركة ترسانة السويس شهادات الأيزو

فيما يتعلق بجودة النظام الإداري وكفاءة خدمة ودعم العملاء
أماني العزازي 11:41 م, الجمعة, 12 فبراير 21 11:41 م, الجمعة, 12 فبراير 21

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نجحت شركة ترسانة السويس البحرية في تجديد شهادات المواصفات العالمية ISO 9001: 2015، وISO 14001: 2015، وISO 45001: 2018، استمراراً لجهود الشركة في مجال تطوير إدارة الجودة الشاملة والنظام الإداري والالتزام بأعلى المعايير الدولية فيما يتعلق بجودة النظام الإداري وكفاءة خدمة ودعم العملاء.

وأكد بيان صادر عن الشركة أن هذا الإنجاز يأتى بعد عملية تدقيق مكثفة أجرتها هيئات الأشراف الألمانية “DAKKs “حيث التقى ممثلو هيئة الأشراف بالفرق العاملة في شركة ترسانة السويس البحرية، وتم عمل زيارات ميدانية بجميع مرافق الشركة، وذلك للتأكد من توافقها التام مع مجموعة متطلبات عملية إصدار شهادات الأيزو.

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وشهادات الأيزو ISO 9001: 2015، وISO 14001: 2015، وISO 45001: 2018 هي أكثر المعايير المعترف بها دوليًا لأنظمة إدارة الجودة والصحة والسلامة والبيئة.

وتضع هذه الشهادات إطارًا يساعد المؤسسات على ضمان الحفاظ على أعلى معايير الجودة والصحة والسلامة والبيئة.

وتعد ترسانة السويس واحدة من 7 شركات تتبع هيئة قناة السويس، ودخلت مرحلة التطوير وإعادة الهيكلة منذ عامين بهدف تنمية مواردها وتحويلها من الخسارة للربحية.

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بقلم أماني العزازي

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