داكر عبداللاه: بيروقراطية الجهات الإدارية تتسبب فى حجز مستحقات المقاولين

المال خاصأكد داكر عبداللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن شركات المقاولات تتعرض للعديد من الأضرار المالية وغيرها التى تخل بالجدول الزمنى للانتهاء من المشروعات وتنفيذها، نتيجة البيروقراطية الشديدة، وسوء التقدير لبعض موظفى الجهات الإدارية، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ قرارات من

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أكد داكر عبداللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن شركات المقاولات تتعرض للعديد من الأضرار المالية وغيرها التى تخل بالجدول الزمنى للانتهاء من المشروعات وتنفيذها، نتيجة البيروقراطية الشديدة، وسوء التقدير لبعض موظفى الجهات الإدارية، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ قرارات منح مدد إضافية للمشروعات أثناء سريان العقد.

وأشار عبداللاه إلى أن شركات المقاولات فى بعض الأحيان تتعرض لعدد من الظروف الطارئة والخارجة عن إرادتها والتى من شأنها عدم القدرة على إنهاء المشروعات فى التوقيت الزمنى المحدد، ولذلك تقوم بمخاطبة جهات الإسناد قبل انتهاء عقودها بفترة قد تصل فى بعض الأحيان إلى 3 و 4 أشهر، وتطرح عليها أسباب التأخر، وفى حال اقتناع الجهة بأن تلك الأسباب خارجة بالفعل عن إرادة المقاول تقوم بمنح مدة إضافية لتنفيذ المشروعات أثناء سريان العقد إلا أن الجهات الإدارية تقوم بإجراء روتينى وهو مخاطبة إدارة الفتوى بمجلس الدولة لرد غرامات التأخير للمقاول، وهى التى لم تطبق بالأساس نظرًا إلى أنه تم الحصول على المدة الإضافية قبل انتهاء التعاقد.

ولفت إلى أن اتباع ذلك الإجراء يتسبب فى حجز مستحقات شركات المقاولات لحين ورود موافقة إدارة الفتوى والتى قد تمتد إلى فترة تزيد عن 3 أشهر بما يسهم فى تعثر المقاول ماليا، ويضر بالقدرة على إنجاز المشروع، مشيرًا إلى إن الجهات الإدارية تتعلل فى تطبيق ذلك الإجراء بالمادة 23 من القانون رقم 89 لسنة 1998 والمادة 83 من اللائحة التنفيذية والتى تنص على عرض الأمر على إدارة الفتوى لرد غرامة التأخير نتيجة مد المدة، والذى يرجع لأسباب لا دخل للمقاول بها.

وطالب عبداللاه فى مذكرة قدمها إلى المهندس حسن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء بمخاطبة جهات الإسناد لإيقاف تلك المعوقات التى تسهم فى إلحاق أضرار شديدة لشركات المقاولات المقيدة بالاتحاد، خاصة أن تلك الحالة لا تنطبق على الشركات التى لديها عقود ممتدة وحصلت على المدة الإضافية أثناء سريان العقد ومن ثم لم تطبق عليها غرامة تأخير بالأساس ليتم ردها.

وأشاد عبداللاه بالجهود المبذولة من مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس حسن عبدالعزيز لحل العديد من الأزمات التى تواجه شركات المقاولات بما يساعد فى دفع القطاع والاستثمارات الكبرى الموجهة إليه.