داعش يهدد بتفجير مبنى mbc بسبب هذا المسلسل

سبوتنيك هدَّد تنظيم "داعش" الإرهابي، الممثلة التونسية فاطمة ناصر، التي تشارك في بطولة مسلسل "غرابيب سود"، بعد اختراق صفحتها على موقع "فيسبوك". وقالت الممثلة، في تصريحات نقلتها مجلة "لها"، إنه بعد اختراق إحدى اللجان الإلكترونية صفحتها سيطرت عليها حالة من…



سبوتنيك

هدَّد تنظيم “داعش” الإرهابي، الممثلة التونسية فاطمة ناصر، التي تشارك في بطولة مسلسل “غرابيب سود”، بعد اختراق صفحتها على موقع “فيسبوك”.

وقالت الممثلة، في تصريحات نقلتها مجلة “لها”، إنه بعد اختراق إحدى اللجان الإلكترونية صفحتها سيطرت عليها حالة من الغضب، مشيرة إلى أنها تعرضت للاختراق بسبب دورها في مسلسل “غرابيب سود”، بعد أن نشرت صورة من كواليس العمل.

وأكدت أن المسلسل يفضح “داعش”، ويكشف عن أشياء لم يتم الحديث عنها من قبل، وتابعت أن “مخترق الصفحة هدّدني بشكل علنيّ على فيسبوك، واتهمني بأنني أحارب الدولة الإسلامية والإسلام والمسلمين. فكان أمرًا مستفزًّا للغاية وشعرت بالغضب الشديد وقتها”.

وقالت: “علمتُ من أستاذ علي جابر، مدير عام قنوات mbc، التي تعرض المسلسل، أن تهديداتٍ وصلته بتفجير مبنى القناة، وتهديدات أخرى بقتل كل من شارك في ظهور هذا العمل إلى النور، وما لا يعرفه كثر أن تهديدات وصلتنا أيضًا خلال فترة تصوير المسلسل، لكننا لم نكترث لها، لكن الأستاذ علي جابر أكد أنه يتخذ هذه التهديدات على محمل الجد، حيث يرى أنه يجب توخّي الحذر دائمًا”.

وأضافت أنا “فخورة بمشاركتي فيه، ولم أشعر بالندم ولو للحظة؛ لأن المسلسل يحمل رسالة هادفة ويكشف حقائق كثيرة عن الإرهاب”.