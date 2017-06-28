داعش يفرض تسعيرة البضائع بعملته الدرهم في سوريا

وكالات: وجّه تنظيم داعش الإرهابي أمرًا لأصحاب المتاجر والتجار في المناطق السورية الخاضعة له بتسعير البضائع بعملته الدرهم بداية من الثلاثاء وحدد قيمته عند ألف ليرة سورية أي 1.80 دولار رغم تراجع سيطرته على الأراضي. ونصت الرسالة الصوتية، التي وردت على منصات تراسل لداعش، طبقا لقناة سكاي نيوز بالعرب

وكالات:

وجّه تنظيم داعش الإرهابي أمرًا لأصحاب المتاجر والتجار في المناطق السورية الخاضعة له بتسعير البضائع بعملته الدرهم بداية من الثلاثاء وحدد قيمته عند ألف ليرة سورية أي 1.80 دولار رغم تراجع سيطرته على الأراضي.





ونصت الرسالة الصوتية، التي وردت على منصات تراسل لداعش، طبقا لقناة سكاي نيوز بالعربية الليلة، على حظر التعامل بالعملات السورية فئة ألف ليرة و50 ليرة في المناطق الخاضعة للتنظيم المتشدد بدءا من 25 يوليو المقبل.