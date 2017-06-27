داعش يفرض تداول عملته على المتاجر بسوريا

سكاي نيوز عربية وجّه تنظيم داعش الإرهابي أمرًا لأصحاب المتاجر والتجار في المناطق السورية الخاضعة له، بتسعير البضائع بعملته "الدرهم"، بداية من اليوم الثلاثاء، وحدَّد قيمته عند ألف ليرة سورية (1.80 دولار)، رغم تراجع سيطرته على الأراضي. ونصت الرسالة الصوتية التي وردت على منصات تراسل لداعش، على حظر

سكاي نيوز عربية

وجّه تنظيم داعش الإرهابي أمرًا لأصحاب المتاجر والتجار في المناطق السورية الخاضعة له، بتسعير البضائع بعملته “الدرهم”، بداية من اليوم الثلاثاء، وحدَّد قيمته عند ألف ليرة سورية (1.80 دولار)، رغم تراجع سيطرته على الأراضي.





ونصت الرسالة الصوتية التي وردت على منصات تراسل لداعش، على حظر التعامل بالعملات السورية فئة ألف ليرة و50 ليرة، في المناطق الخاضعة للتنظيم المتشدد بدءًا من 25 يوليو.

وفقَد التنظيم المتشدد مساحات من الأراضي في سوريا والعراق، ويخضع للحصار في معقله السوري بالرقة مع مواصلة قوات تدعمها الولايات المتحدة هجومها لانتزاع السيطرة على المدينة.

ويرجح خبراء أن تكون داعش قد نقلت قادتها إلى مدينة الميادين السورية الواقعة جنوب شرقي الرقة، قرب الحدود العراقية في محافظة دير الزور.

ولم يُشر تعميم داعش إلى حظر العملة السورية من فئة 500 ليرة، وقال التعميم إنه سيعلن سعر صرف عملة داعش التي أعلنت سنة 2015، على أساس يومي.