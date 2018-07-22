داعش يعلن مصرع أحد قادته في سيناء

وكالات:قال تنظيم داعش الإرهابي إن زعيما محليا لفرع التنظيم في سيناء لقي مصرعه من دون ذكر تفاصيل كيف ومتى قتل.وعرف التنظيم القيادي بأنه أبو جعفر المقدسي ونشر بيانا على شكل ملصق مع صورة لرجل ملتح يرتدي معطفا وقبعة.وجاء في رسالة مقتضبة على قنوات التنظيم على تليجرام خبر مصرع المقدسي.وعرف مصدر أم

وكالات:

قال تنظيم داعش الإرهابي إن زعيما محليا لفرع التنظيم في سيناء لقي مصرعه من دون ذكر تفاصيل كيف ومتى قتل.

وعرف التنظيم القيادي بأنه أبو جعفر المقدسي ونشر بيانا على شكل ملصق مع صورة لرجل ملتح يرتدي معطفا وقبعة.

وجاء في رسالة مقتضبة على قنوات التنظيم على تليجرام خبر مصرع المقدسي.

وعرف مصدر أمني الرجل بأنه زعيم تنظيم داعش في الشيخ زويد الساحلية قرب الحدود مع قطاع غزة.

وأطلق الجيش بدعم من قوات الأمن عملية كبرى بدأت في فبراير استهدفت متطرفين يقفون وراء سلسلة هجمات ضد أهداف عسكرية ومدنية في سيناء.