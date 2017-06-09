داعش يشن هجومين على مناطق في شمال بغداد

وكالات:أعلن مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين أن تنظيم داعش شن هجومين متزامنين ليل الجمعة على منطقة تبول الباج شمال بغداد وحقل علاس النفطي.وقال المصدر، في تصريح خاص، إن «تنظيم داعش شن الليلة هجومين متزامنين بإسناد عدد من العجلات التي تحمل رشاشات ثقيلة مستهدفا القوات الأمنية العراقية في منطقت

وكالات:



أعلن مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين أن تنظيم داعش شن هجومين متزامنين ليل الجمعة على منطقة تبول الباج شمال بغداد وحقل علاس النفطي.





وقال المصدر، في تصريح خاص، إن «تنظيم داعش شن الليلة هجومين متزامنين بإسناد عدد من العجلات التي تحمل رشاشات ثقيلة مستهدفا القوات الأمنية العراقية في منطقتي تلول الباج 30 شمالي بيجي وحقل علاس النفطي 40شرقي تكريت».

وأوضح المصدر أن «اشتباكات عنيفة دارت في الهجومين تمكنت خلالها القوات الأمنية من صدهما وطرد عناصر داعش إلى المناطق التي انطلقوا منها في الصحراء الغربية وقضاء الحويجة بكركوك».

وتابع أن «الاشتباكات اسفرت عن مقتل شرطي وإصابة أربعة آخرين ومقتل أحد عناصر داعش وتدمير عجلتين» .

وحذرت القوات الأمنية المواطنين من سلوك طريق تكريت الشرقاط تجنبا لإصابتهم بسبب قرب الاشتباكات من الطريق.