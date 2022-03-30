«داعش في رمضان».. مسلسلات تلعب على وتر الإرهاب والتطرف الديني

خيرية البشلاوي : المسلسلات التي تقدم تنظيم داعش المتطرف في رمضان قد تحقق نجاحا

تلعب بعض المسلسلات المعروضة في شهر رمضان الكريم على وتر محاربة الإرهاب والتطرف فيه من خلال إظهار تنظيم داعش في هذه الأعمال الدرامية المعروف بتطرفه الديني في العديد من الدول العربية الشقيقة.

وأبرز هذه المسلسلات التي تظهر تنظيم داعش المتطرف في شهر رمضان ، العائدون لأمير كرارة إخراج أحمد جلال وتأليف باهر دويدار وتشارك في بطولته أمينة خليل.

كذلك مسلسل بطلوع الروح بطولة منة شلبي وتشارك فيه إلهام شاهين وأحمد السعدني وإخراج كاملة أبو ذكري.

خيرية البشلاوي : المسلسلات التي تقدم تنظيم داعش المتطرف في رمضان قد تحقق نجاحا

تقول الناقدة خيرية البشلاوي أن أي مسلسل تليفزيوني ليحقق نجاحا جماهيريا يحتاج لتوافر عناصر الجذب فيه من كتابة جيدة وإخراج مميز وقدرة على الجذب من أداء الممثلين فيه.

وتضيف المسلسلات التي تقدم تنظيم داعش المتطرف في رمضان قد تحقق نجاحا جماهيريا أو لا ، لكن هذه القضية مهمة في طرحها وتناولها في الأعمال الفنية المختلفة.

وأشارت البشلاوي إلى إن تنظيم داعش مازال موجودا ويمكن تناوله في أكثر من عمل درامي سواء في شهر رمضان أو خارجه ، لأن ذلك ينمي الوعي لدى المشاهدين بهذه القضايا المهمة ، لكن نتمنى أن تقدم هذه المسلسلات بصورة جيدة فنيا وإخراجيا وان تكون كتابتها على مستوى القضية المطروحة فيها .

محمد قناوي : هذه المسلسلات مهمة أن تقدم في الدراما وتلعب على وتر محاربة الإرهاب

ويوضح الناقد الفني محمد قناوي أن تنظيم داعش المتطرف بدأ نشاطه بعد عام 2011 تقريبا وقدم منذ سنوات في مسلسل ” السهام المارقة” بطولة شريف سلامة وكشف العمل عن هذا التنظيم وما يقوم به من أفعال بين أعضائه المختلفين وكان العمل يحتاج لتأني في مشاهدته لأنه مهم للجمهور .

وأشار إلى أن هذه المسلسلات مهمة أن تقدم في الدراما والتي تلعب على وتر محاربة الإرهاب والتطرف الديني الذي يمثله داعش ، فهي جماعة كانت متواجدة في سوريا والعراق أما حاليا تمارس نشاطها في أوكرانيا وغيرها من الدول.

ويضيف قناوي أن مسلسل بطلوع الروح يطرح تنظيم داعش من خلال وظائف قيادات وأعضاء التنظيم لأول مرة ، وسيكون عملا دراميا مهما في شهر رمضان للمخرجة كاملة أبو ذكري.