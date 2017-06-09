سيـــاســة

داعش تهدد بشن هجمات في السعودية

رويترز قال موقع سايت المتخصص في متابعة مواقع الجماعات المتشددة على الانترنت إن تنظيم الدولة الإسلامية هدد بشن هجمات في السعودية بعد أن أعلن مسؤوليته عن هجومين في العاصمة الإيرانية طهران أوقعا 17 قتيلا على الأقل.وهاجم انتحاريون ومسلحون البرلمان الإيراني وضريح الخوميني في طهران يوم ألأربعاء و
9 يونيو، 2017 9 يونيو، 2017

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رويترز 

قال موقع سايت المتخصص في متابعة مواقع الجماعات المتشددة على الانترنت إن تنظيم الدولة الإسلامية هدد بشن هجمات في السعودية بعد أن أعلن مسؤوليته عن هجومين في العاصمة الإيرانية طهران أوقعا 17 قتيلا على الأقل.

وهاجم انتحاريون ومسلحون البرلمان الإيراني وضريح الخوميني في طهران يوم ألأربعاء وأصيب في الهجومين عشرات الأشخاص أيضا.

وأعلنت الدولة الإسلامية مسؤوليتها عن الهجومين وتوعدت إيران بمزيد من الهجمات.

وفي فيديو يبدو أنه صور قبل هجومي طهران ظهر خمسة مسلحين ملثمين يطلقون تهديدات ضد الشيعة في إيران وكذلك ضد حكومة المملكة العربية السعودية قائلين إن “دورها” سيأتي.

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